Gelderlandse gemeenten overwegen fatbike-verbod

Veel Gelderse gemeenten overwegen een verbod op de fatbike, een vervoermiddel dat voor sommigen een statussymbool is en voor anderen een gevaar op wielen. De gemeente Winterswijk heeft al een waarschuwing gestuurd aan ouders die een slechte staat van de fietsen aantroffen.

De fatbike: voor de één is het een statussymbool of gewoon een handig vervoermiddel, voor de ander is het een gevaar op wielen. Voor een aantal Gelderse gemeenten is de maat vol: zij overwegen nu een verbod.

Het was waarschijnlijk even schrikken, begin april, voor een groepje ouders in Winterswijk. Op hun deurmat troffen ze ineens een brief van de politie aan met een stevige waarschuwing. Tijdens een controle op verkeersveiligheid vielen de fatbikes van hun kinderen sterk op. Die waren in zo’n slechte staat, dat ze eigenlijk het verkeer niet in mochten.

De ouders en kinderen in Winterswijk hadden nog geluk: boetes gaven de agenten niet. Maar steeds vaker, en steeds feller, trekken gemeenten ten strijde tegen de fatbike. Uit een onderzoek van het ANP blijkt nu dat 29 gemeenten door het hele land ‘misschien’ van plan zijn het vervoermiddel te verbieden. Daaronder vallen ook Tiel en Apeldoorn.

Eerder ondertekenden tien gemeenten al een petitie waarin ze de Tweede Kamer vroegen om een verbod. In Tiel lijken de plannen het verst gevorderd. Gemeenteraadsleden zeiden in april dat het aantal fatbikes de afgelopen jaren ‘zichtbaar is toegenomen’ en dat ze regelmatig zorgen voor ‘verkeersonveilige situaties’. Vooral over het rijgedrag waren de leden ontevreden.

Fatbikers zouden geregeld te hard rijden en rijden op plekken waar dat niet is toegestaan. Een motie volgde. De gemeente verwacht in september een advies over de kansen en haalbaarheid om het voertuig in te dammen. Het merendeel van de Gelderse gemeenten zegt daarentegen nog geen concrete plannen te hebben voor een verbod.

Ze wachten liever landelijk beleid af en zien een verbod als juridisch onhaalbaar. Zo voert Nijmegen aan dat de fatbike onder de huidige regels ‘gewoon onder de regels voor elektrische fietsen valt’.

'Dan is een apart lokaal verbod juridisch en praktisch lastig uitvoerbaar', zegt de woordvoerder. Andere gemeenten houden daarnaast de ontwikkelingen in Amsterdam en Enschede nauwlettend in de gaten. In die steden geldt al een plaatselijk verbod. Eerst de resultaten afwachten, daarna handelen, is de gedachte.

Zo ook in Doetinchem.

'We volgen dit met belangstelling', zegt de gemeente. Doetinchem wijst er onder meer op dat in de eerste helft van 2025 215 meldingen van ongevallen met fatbikes bij DAS rechtsbijstand binnenkwamen. Over heel 2024 ontving DAS 238 meldingen.

'Er zijn duidelijke signalen dat het aantal ongevallen met fatbikes snel stijgt. Mochten de Amsterdamse en Enschedese maatregelen effectief blijken, dan is dit ook in Doetinchem het overwegen waard.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fatbike Verbod Overweging Gelderlandse Gemeenten Tiel Apeldoorn Amsterdam Enschede Rechtsbijstand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Davy Klaassen vindt voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli door veel mensen 'ondergewaardeerd' wordtDavy Klaassen, middenvelder van Ajax en oud-international, vindt dat voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli door veel mensen in Nederland wordt ondergewaardeerd. Klaassen vertelt dit in de uitzending waarin hij gevraagd wordt naar Farioli. De captain van Ajax stelt tevens iets over het verschil ten opzichte van vorig seizoen bij de club.

Read more »

Tickets boeken voor internationale trein moet veel simpeler, vindt Europese CommissieHet boeken van een internationale treinreis moet net zo makkelijk worden als het boeken van een vliegticket.

Read more »

Oranje-opponent Zweden maakt WK-selectie bekend: veel oud-eredivisie-spelersDe Britse bondscoach Graham Potter neemt in zijn 26-koppige selectie - uiteraard - de topspitsen Viktor Gyökeres (Arsenal) en Alexander Isak (Liverpool) op.

Read more »

Oranje-opponent Zweden maakt WK-selectie bekend: veel oud-eredivisie-spelersDe Britse bondscoach Graham Potter neemt in zijn 26-koppige selectie - uiteraard - de topspitsen Viktor Gyökeres (Arsenal) en Alexander Isak (Liverpool) op.

Read more »