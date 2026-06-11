Gelderland weigert stikstofmaatregelen uit te voeren, trekt eigen beleid terug

Provinciebestuurder Ans Mol heeft op een vakbondsbijeenkomst in een zaal vol melkveehouders aangegeven dat Gelderland weigert meer verstrekkende maatregelen uit te voeren tegen het stikstofprobleem. Bovendien trekt de provincie het eigen voorgenomen stikstofbeleid terug. Mol benadrukt dat ze geen beleid van een minister uitvoert waar ze totaal niet achter kan staan.

Als het kabinet meer verstrekkende maatregelen wil om het stikstofprobleem aan te pakken, dan weigert Gelderland dat uit te voeren. Dat maakte provinciebestuurder Ans Mol deze week duidelijk op een vakbondsbijeenkomst in een zaal vol melkveehouders.

Bovendien trekt de provincie het eigen voorgenomen stikstofbeleid dan terug.

'Dan moet de minister het zelf maar regelen. Punt', uitte Mol stevige taal. Specifiek sprak Mol daarbij over de 'bufferzones' die zij van plan is om aan te brengen rondom Natura2000-gebied: in onze provincie met name de Veluwe. Mol wil daar een strook van 500 meter invoeren waarin strengere regels en maatregelen gaan gelden om stikstofuitstoot terug te dringen, zodat er weer ruimte ontstaat om te bouwen.

Ik ga geen beleid van een minister uitvoeren waar ik zelf totaal niet achter kan staan. Dat zij in dat geval haar beleid terugtrekt, zou zij ook 'keihard' tegen de minister hebben gezegd.

'Ik ga geen beleid van een minister uitvoeren waar ik zelf totaal niet achter kan staan. En met mij het hele college van Gedeputeerde Staten niet.

', aldus Mol. Statenlid Stan Hellegers (D66) wil woensdag tijdens een bijpraatmoment voor de Provinciale Staten over stikstof weten wat er gebeurt als er geen Gelders plan komt. De aanwezige hoge ambtenaar antwoordt dat de provinciale beleidsregels dan kwetsbaar worden. Mogelijk komen daardoor ook vergunningen die nu afgegeven worden op losse schroeven te staan.

Meer onzekerheid dus. Naast het feit dat het geen fraai beeld geeft als twee overheden op dit punt niet meer samen zouden willen werken, is ook de vraag wat de politieke consequenties zijn. Levert het niet een onwerkbare situatie op?

'Dat zal dan blijken', laat Mol weten. 'Bottom line is dat Het Rijk dan aan de bal is om het beleid te maken en uit te voeren en om hiervoor draagvlak te creëren. ' Al met al is het tegen het zere been van Hellegers. 'Wij verwachten een constructieve opstelling van ons provinciebestuur richting Het Rijk', stelt het Statenlid.

'Door te dreigen met het terugtrekken van Gelders beleid zet de gedeputeerde veel op het spel: namelijk ook vergunningen die nu wel verstrekt kunnen worden. We moeten aan de slag. Mokkend in de hoek gaan zitten, is niet wat we als provincie willen.

' Mol benadrukt wel nog steeds in gesprek te zijn met de minister. 'En we hebben goede hoop dat we er samen uit gaan komen.





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