Gekwalificeerde doodslag: Bosnische inbreker brutaal vermoordt 78‑jarige in Bunschoten

Een 44‑jarige Bosnische man wordt beschuldigd van gekwalificeerde doodslag nadat hij een bejaarde vrouw in Bunschoten wreed heeft mishandeld en beroofd. De zaak zal op 3 november inhoudelijk worden behandeld.

Een bejaarde vrouw, mevrouw Bos, werd aan het einde juni op brute wijze vermoord nadat ze een jaar eerder al ernstig gewond was achtergelaten in haar eigen woning aan de Harderwijker Bank in Bunschoten .

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens de eerste voorbereidende rechtszitting tegen de 44‑jarige Bosnische verdachte D.N. uitgelicht hoe de overval en de daaropvolgende mishandeling hebben plaatsgevonden. Mevrouw Bos, 78 jaar, was kort na een vakantie in Zuid‑Frankrijk teruggekeerd naar haar huis. Op vrijdag 6 juni vond een van haar dochters haar in de hal, liggend in een foetushouding en zwaar gewond.

Volgens de officieren van justitie lag ze uren op de grond voordat ze werd ontdekt; haar gezicht was zo verbrijzeld en blauw dat haar dochter haar nauwelijks herkende. Twee dagen later overleed ze aan de verwondingen. Uit de forensische onderzoek­resultaten blijkt dat de dader, aangeduid als N., tijdens de inbraak grof geweld heeft gebruikt.

Hij wilderde zich door zowel de boven- als benedenverdieping, strekte zich uit naar elke lader van de woning, en liet sporen van zijn vingerafdrukken achter op het juwelenkistje en de portemonnee van het slachtoffer. DNA‑materialen van N. werden gevonden onder een nagel van de vrouw en op haar linkerpols, waar zij een horloge droeg, wat erop wijst dat zij zich tegen de overval heeft verzet.

De dader nam daarna al het contante geld en het horloge mee en vluchtte met een auto zonder rijbewijs die hij op de Zuiderzeelaan had gepakt. Hij brak een ramen van een woning verderop om zich binnen te manoeuvreren en heeft de woning van mevrouw Bos van binnen verderdoor doorzocht. Na de inbraak vluchtte N. naar Servië, waar hij maanden later door het OM en de politie werd opgespoord.

Tijdens eerdere verhoren gaf hij toe de woning te hebben betreden om te stelen, maar ontkende hij elke vorm van mishandeling. Zijn advocaat claimde dat zijn cliënt dacht dat er niemand thuis was en dat de vrouw plotseling opduikte, waarna hij haar zou hebben geduwd om te kunnen vluchten. De officieren van justitie vonden deze verklaring onacceptabel en legden N. gekwalificeerde doodslag ten laste.

De wet voorziet in een maximale straf van dertig jaar gevangenisstraf of levenslang, gelijk aan die voor moord. De rechtbank besloot dat de verdachte tijdens de rechtszaak niet in hechtenis mag worden vrijgelaten; hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, maar kan bij zijn moeder onderdak vinden. De rechter onderstreepte de ernst van de zaak, waarschuwde voor het vluchtgevaar en de kans op recidive, en stelde dat de samenleving ernstig geschokt is door deze brute daad.

De hoofdzaak wordt op dinsdag 3 november inhoudelijk behandeld; de verdachte zal aanwezig zijn, de aanklager zal een strafeis indienen en de nabestaanden krijgen gelegenheid tot spreekrecht. Een tussenzitting heeft reeds in half augustus plaatsgevonden, waarmee de procedure naar een later stadium wordt voortgezet





