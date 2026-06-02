Gekke gebouw bij UMCG wordt nu een hiphophuis

Het karakteristieke regulateurshuisje bij het UMCG is nu een plek waar mensen en werelden samenkomen. Danser en theatermaker Mohamed Yusuf Boss geeft hier elke donderdagavond hiphopworkshops waar de deelnemers een tekst schrijven en vervolgens aan elkaar voordragen.

Het karakteristieke regulateurshuisje bij het UMCG is nu een hiphophuis waar dans- en muzieklessen worden gegeven. De danser en theatermaker Mohamed Yusuf Boss is de trotse huurder van het pand uit 1892.

Hij zocht al langere tijd naar een plek om muziekworkshops te geven en is nu eindelijk op de juiste plek terechtgekomen. Rondom het pand zitten al verschillende theaters en theatergezelschappen, waardoor het een plek is waar het bruist van de cultuur. Yusuf Boss geeft nu elke donderdagavond hiphopworkshops in het rijksmonument, waar de deelnemers een tekst schrijven en vervolgens aan elkaar voordragen. Daarna gaan ze freestylen.

De workshops zijn een veilige plek voor mensen die willen laten zien wat ze kunnen, en Yusuf Boss moedigt iedereen aan om hun talenten te laten zien. Een van de deelnemers, de dertienjarige Maysar Gijsman, hoop dat hij zich op deze plek verder kan ontwikkelen en dat hij op een dag kan leven van alleen maar rap





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