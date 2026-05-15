Geheime CIA-operaties in Mexico: Spanningen tussen Washington en Mexico-Stad Lopen Op

Een onthullend onderzoek wijst op een gewelddadige campagne van de CIA tegen Mexicaanse drugskartels, wat leidt tot een diplomatieke crisis en ernstige vragen over de nationale soevereiniteit van Mexico.

Een recent en exclusief onderzoek heeft een schokgolf teweeggebracht in de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Mexico . Uit de rapportages blijkt dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA sinds vorig jaar een uitgebreide en geheime campagne voert op Mexicaans grondgebied.

Deze operaties zijn specifiek gericht op het uitschakelen van hooggeplaatste leden van drugskartels, waarbij moordaanslagen worden voorbereid, gefaciliteerd of zelfs direct uitgevoerd door Amerikaanse agenten. Een concreet voorbeeld dat in het onderzoek wordt aangehaald, is een bomaanslag in maart op een snelweg vlak buiten Mexico-Stad, waarbij een kartelbaas het doelwit was. Volgens Amerikaanse media was dit een gerichte liquidatie die direct mogelijk werd gemaakt door de tussenkomst van CIA-agenten.

De focus van deze operaties ligt daarbij niet per se op de meest bekende kopstukken, maar juist op de minder zichtbare figuren die cruciale leidinggevende rollen vervullen binnen de complexe hiërarchie van de criminele organisaties. Betrokkenen gaven aan CNN dat de gebruikte methoden sterk lijken op de antiterrorismemissies die de VS in het Midden-Oosten en andere conflictgebieden wereldwijd inzetten om extremistische groeperingen te ontmantelen.

De onthullingen hebben geleid tot een felle reactie van de Mexicaanse overheid, aangezien deze operaties vaak worden uitgevoerd zonder dat de lokale autoriteiten hiervan op de hoogte zijn. De Mexicaanse minister van Veiligheid, Harfuch, wees elke suggestie dat dergelijke unilaterale en dodelijke acties door buitenlandse mogendheden op nationaal grondgebied gerechtvaardigd of normaal zouden zijn, categorisch af. Tegelijkertijd noemde een woordvoerder van de CIA het onderzoek onjuist en sensationeel, waarmee de Amerikaanse dienst de beschuldigingen probeerde te minimaliseren.

Toch zijn er in de afgelopen periode steeds meer aanwijzingen dat de aanwezigheid van CIA-agenten in Mexico problematisch is. In april kwam dit pijnlijk aan het licht toen twee agenten omkwamen bij een auto-ongeluk na hun deelname aan een inval in een drugslaboratorium in de staat Chihuahua. President Claudia Sheinbaum benadrukte naar aanleiding hiervan dat activiteiten van buitenlandse agenten zonder federale toestemming een directe schending vormen van de Mexicaanse grondwet.

Hoewel ze aanvankelijk hoopte dat dit een incidenteel geval was, suggereert het bredere onderzoek dat er sprake is van een structurele strategie. De escalatie van deze operaties valt samen met een hardere lijn vanuit Washington. Meerdere Mexicaanse kartels zijn inmiddels door de VS geclassificeerd als buitenlandse terroristische organisaties, wat de juridische weg vrijmaakt voor agressievere interventies.

Bovendien is de aanstelling van Ron Johnson, een voormalig paramilitair officier van de CIA, als nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Mexico een duidelijk signaal van de gewenste koers. John Ratcliffe, de directeur van de CIA, had onder het bewind van Trump al aangekondigd dat er meer geheime operaties en anti-kartelmissies zouden komen om de drugsstroom naar de VS te stoppen. Mexico probeert sindsdien het Witte Huis tevreden te houden om economische en politieke instabiliteit te voorkomen.

President Sheinbaum heeft in die geest tientallen kartelleden uitgeleverd en duizenden militairen ingezet. Een hoogtepunt van deze samenwerking was het uitschakelen van El Mencho, de leider van het Jaliscokartel, een operatie die mede mogelijk werd gemaakt door inlichtingen van de CIA. Ondanks deze schijnbare samenwerking lijkt de relatie echter scheef te groeien, waarbij de communicatie voornamelijk in één richting verloopt.

Dit werd pijnlijk duidelijk toen de Amerikaanse regering, zonder voorafgaand overleg met Mexico, enkele prominente Mexicaanse politici van de partij van Sheinbaum officieel beschuldigde van banden met het Sinaloakartel. Dit plaatst de Mexicaanse president in een onmogelijke positie: het uitleveren van eigen politici zou leiden tot enorme binnenlandse kritiek, terwijl het niet vervolgen van deze personen de fragiele relatie met de regering-Trump ernstig in gevaar brengt.

De druk vanuit de Verenigde Staten neemt alleen maar toe, zeker nu federale aanklagers de opdracht hebben gekregen om terrorismewetten te gebruiken tegen Mexicaanse functionarissen die betrokken zijn bij de drugshandel. Terry Cole, directeur van de DEA, bevestigde in de Senaat dat drugshandelaren en corrupte politici in Mexico al jarenlang nauw samenwerken en dat deze laatste groep met dezelfde hardheid moet worden aangepakt als de criminelen zelf.

President Sheinbaum probeert publiekelijk de balans te bewaren door te benadrukken dat Mexico een goede relatie met de Verenigde Staten nastreeft, maar zij stelt tegelijkertijd dat de grens ligt bij de verdediging van de nationale soevereiniteit en het respect voor het Mexicaanse volk. De vraag is echter hoe lang deze balans stand kan houden nu de Amerikaanse inlichtingendiensten steeds vaker eigen regels hanteren op Mexicaanse bodem.

De afbrokkelende relatie tussen de twee buurlanden staat onder enorme druk, waarbij de strijd tegen de drugskartels is getransformeerd tot een geopolitiek steekspel waarin de soevereiniteit van Mexico steeds verder onder druk komt te staan





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CIA Mexico Drugskartels Claudia Sheinbaum Verenigde Staten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘Nederland moet niet naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gaan’Nederland moet niet naar het WK in de VS, Mexico en Canada gaan. Iedere werkdag legt Voetbalzone een stelling voor. Naast de VriendenLoterij Eredivisie is er soms ook aandacht voor andere competities. Over 28 dagen begint het WK 2026, dat wordt georganiseerd in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Read more »

Spanning en Controverses in Tweede Halve Finale Eurovisie SongfestivalDe tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is afgerond, waarbij de favorieten doorstromen naar de finale te midden van politieke spanningen en discussies over inclusiviteit.

Read more »

Vier doden bij vliegtuigongeluk met medisch toestel in New MexicoIn de Amerikaanse staat New Mexico zijn vier mensen omgekomen bij een ongeluk met een medisch vliegtuigje. Door de crash brak er een bosbrand uit in het gebied waar het toestel was neergekomen.

Read more »

Amerikaanse CIA-directeur bezoekt Cuba, met boodschap van Trump over economische en veiligheidskwestiesDe Amerikaanse CIA-directeur John Ratcliffe bezocht zijn Cubaanse ambtgenoot in de Cubaanse hoofdstad Havana, tegen de achtergrond van de stijgende spanningen op het eiland als gevolg van de Amerikaanse olieblokkade. De VS willen dat Cuba fundamentele veranderingen doorvoert, maar de concrete eisen zijn niet bekendgemaakt.

Read more »