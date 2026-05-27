Geertruida en Maatsen op standby voor Oranje vanwege blessure Timber

Lutsharel Geertruida en Ian Maatsen staan op de stand by-lijst van het Nederlands elftal voor het aankomende WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft dat besloten vanwege de onzekerheid rond Jurriën Timber , zo vertelde hij woensdag tijdens een persconferentie.

Timber, die een zeer succesvol seizoen beleefde met Arsenal, kampt met een enkelblessure en speelde sinds 14 maart geen wedstrijd meer. Desondanks is de ex-Ajacied opgenomen in de 26-koppige WK-selectie. De situatie rond Timber is precair: hij zou vandaag met de groep trainen om te kijken of hij het weekend kan halen, aangezien Arsenal zaterdag de Champions League-finale speelt. Koeman gaf aan dat het afwachten is of Timber die wedstrijd haalt en of hij fit genoeg is voor het WK.

De 24-jarige verdediger was dit seizoen een vaste waarde bij de Premier League-kampioen en geldt ook bij Oranje als een potentiële sterkhouder. Daarom heeft Koeman hem ondanks zijn blessure opgeroepen, maar mocht hij niet op tijd hersteld zijn, dan kunnen Geertruida of Maatsen hem vervangen. Geertruida en Maatsen zullen zich zaterdag in Zeist melden, evenals de rest van de selectie.

Geertruida zat tijdens de vorige interlandperiode in maart nog bij de selectie en was dit seizoen doorgaans basisspeler bij Sunderland, dat hem huurde van RB Leipzig. Sunderland eindigde knap als zevende in de Premier League. Maatsen was voornamelijk wisselspeler bij Aston Villa, maar toonde zich in de beperkte speeltijd als een betrouwbare kracht. De keuze van Koeman om Geertruida en Maatsen op de standby-lijst te zetten, toont zijn voorzichtigheid.

Bondscoaches nemen vaak een extra speler mee voor het geval dat een geblesseerde speler niet op tijd herstelt. In dit geval is Timber de grote vraag, maar ook Memphis Depay is nog niet volledig fit. Koeman heeft voor Memphis geen vervanger achter de hand; naar verwachting start de topscorer aller tijden van Oranje donderdag in de basis bij Corinthians. De gezondheid van deze twee aanvallende sleutelfiguren zal cruciaal zijn voor de prestaties van Oranje.

Supporters hopen dat zowel Timber als Memphis tijdig fit raken, maar voor de zekerheid heeft Koeman nu al reserve-opties paraat. De komende dagen zullen uitwijzen of Timber de Champions League-finale kan spelen en of hij vervolgens beschikbaar is voor het WK. Mocht hij afhaken, dan staan Geertruida en Maatsen klaar om hun kans te grijpen op het grootste podium





