Geert Wilders' tweet leidt tot meeste meldingen bij Bureau Gelijke Behandeling in Flevoland

In Flevoland werden de meeste meldingen bij het Bureau Gelijke Behandeling over Geert Wilders' tweet gerapporteerd. Landelijk vertoonden de cijfers hetzelfde beeld. De kersverse directeur van het bureau heeft als doel zoveel mogelijk inwoners te bereiken en de gemeenten te overtuigen om de bevindingen te gebruiken in hun beleid.

Ook in Flevoland gingen de meeste meldingen bij het Bureau Gelijke Behandeling over een tweet van Geert Wilders . Landelijk zien lieten de cijfers hetzelfde beeld zien.

In Nagele vooraf. Die tentoonstelling had oud-directeur Arja Kruis gezien. Ze nodigde me uit voor een roze viering in Lelystad: 'Daar heb ik wat over mijn expositie verteld.

' De start als vrijwilliger ziet Ruiten als een voordeel: 'Later ging ik er pas aan het werk. Ik ken de organisatie nu goed. En de partners waarmee we samenwerken, zoals de gemeenten. Ben hier opgegroeid.

Woon hier ook. En hier veel mensen gesproken. Directeur is natuurlijk een titel, maar het is belangrijk dat je leiderschap laat zien. Ik denk dat ik heb laten zien dat ik betrouwbaar ben en dat ik verantwoordelijkheid neem.

' Kijkend naar de aard van de meldingen gaan de meeste over racisme, zegt Ruiten. Maar vorig jaar gingen de meeste over godsdienst.

'Dat had te maken met een post van. Daarop kwamen veel meldingen in het hele land binnen. Ook in Flevoland.

' (Wilders liet in een verkiezingstweet twee halve vrouwengezichten zien. De ene helft was blank en blond. De andere helft was een vrouw met hoofdoek. Daaronder de tekst 'aan u de keus.

') Vorig jaar was er geen stijging van het aantal meldingen uit de Joodse gemeenschap. 'Dat wil niet zeggen dat er geen antisemitisme is, maar de Joodse gemeenschap in Flevoland is relatief klein,' zo legt Ruiten uit. 'Ook moslims zien we nog weinig terug in de meldingen. Dat geldt ook voor de inwoners van de AZC's.

Vorig jaar zijn we wel in het Almeerse AZC geweest om voorlichting te geven over hun rechten.

' De kersverse directeur wil nog drie zaken bereiken: 'Ten eerste wil ik zoveel mogelijk inwoners bereiken. Het liefste op de momenten dat het nog niet nodig is, maar dat we in beeld zijn bij de Flevolanders. Verder wil ik dat de gemeenten onze bevindingen blijven gebruiken in hun beleid. En het derde doel is prevetie, vooral in het onderwijs en bij werkgevers.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bureau Gelijke Behandeling Geert Wilders Tweet Mensenrechten Inwoners Gemeenten Onderwijs Werkgevers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Europa waarschuwt voor forse toename van seksueel overdraagbare aandoeningen en roept op tot urgente maatregelenHet Europees Centrum voor Transplantologie (ECDC) heeft de cijfers over de meest recente jaren van besmettingen met strategieën zoals gonorroe en syfilis geïntroduceerd, wat met toenemende cijfers wordt geconstateerd in Europa over de afgelopen tien jaar. De toename is te wijten aan enkele factoren, waaronder mensen die langer wachten voordat ze een test laten doen en beleid gericht op preventie in veel landen.

Read more »

VVD besluit onderhandelingen over coalitieakkoord af, coalitietraject Rotterdam naar niets leidtDe gesprekken over een coalitieakkoord tussen verkiezingswinnaar PRO, D66, Denk en de VVD in Rotterdam zijn mislukt bij de VVD. De VVD heeft de gesprekken beëindigd, meldt informateur Diederik Samsom. De VVD zegt niet verder in deze samenstelling in te kunnen en geeft zijn opdracht terug. De achterliggende redenen en verdere ontwikkelingen worden in de brief van Samsom niet toegelicht.

Read more »

Verdachte (16) steekpartij in woning meldt zich op bureau; vrouwen beschoten in Amsterdams parkA 16-year-old suspect has been arrested for a stabbing incident in De Baarsjes during the weekend. Multiple women were also shot in the Westerpark by unknown persons, possibly using gelblasters. Also, the police have recently arrested six individuals for bank fraud. A man of 68 has died after being dragged by a passing train at station Bijlmer Arena. The police are still investigating.

Read more »

Grote cocaïnevondst op Schiphol leidt tot meerdere arrestaties in onze regioFour people from our region have been arrested on suspicion of involvement in smuggling a large amount of cocaine through Schiphol airport, with the drugs discovery starting at the beginning of this year.

Read more »