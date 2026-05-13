Geert Potjewijd wordt bestuursvoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

Geert Potjewijd, een voormalig advocaat van onder meer TikTok, wordt per 1 augustus de nieuwe bestuursvoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Potjewijd volgt Aleid Wolfsen op, die na twee termijnen vertrekt bij AP. Als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek verdedigde Potjewijd jarenlang grote bedrijven tegen massaclaims van actie- en belangengroepen en handhaving door toezichthouders als de AP. Belangrijke cliënten waren behalve TikTok ook Meta en Uber. Daarnaast stond hij in 2021 de Amerikaanse techbedrijven Oracle en Salesforce bij. De softwarebedrijven kregen een massaclaim aan de broek omdat zij via cookies heimelijk informatie van grote aantallen Nederlanders zouden hebben verzameld. Uiteindelijk werd de zaak door de rechtbank van Amsterdam als niet-ontvankelijk verklaard. Potjewijd wordt aangesteld voor een periode van vijf jaar, die met nog eens vijf jaar verlengd kan worden.

Hij heeft de functie tien jaar gehad. De AP is de onafhankelijke toezichthouder die controleert of organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van burgers, zoals namen, adressen en burgerservicenummers. Als advocaat bij het Amsterdamse kantoor De Brauw Blackstone Westbroek verdedigde Potjewijd jarenlang grote bedrijven tegen massaclaims van actie- en belangengroepen en handhaving door toezichthouders als de AP. Belangrijke cliënten van Potjewijd waren behalve TikTok ook Meta en Uber.

Daarnaast stond hij in 2021 de Amerikaanse techbedrijven Oracle en Salesforce bij. De softwarebedrijven kregen een massaclaim aan de broek omdat zij via cookies heimelijk informatie van grote aantallen Nederlanders zouden hebben verzameld. Uiteindelijk werd de zaak door de rechtbank van Amsterdam als niet-ontvankelijk verklaard. Twee jaar later verdedigde Potjewijd TikTok en het Chinese moederbedrijf daarvan in een zaak waarin namens vier miljoen Nederlanders geprobeerd werd een schadevergoeding te krijgen wegens privacyschending.

De schadevergoeding kwam er niet. In totaal was Potjewijd bijna dertig jaar actief bij De Brauw Blackstone Westbroek. In een verklaring prijst AP de ervaring van Potjewijd als advocaat en stelt dat hij 'de buitenwereld naar de toezichthouder brengt'. Hij wordt aangesteld voor een periode van vijf jaar, die met nog eens vijf jaar verlengd kan worden.

De afgelopen jaren deelde AP hoge boetes uit aan bedrijven die de privacyregels overtraden. Zo kreeg het bedrijf achter de taxi-app Yango een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op Russische servers bewaarde. In 2024 moest Uber 290 miljoen euro betalen wegens het onrechtmatig doorgeven van persoonsgegevens van chauffeurs naar de VS. Dit was de hoogste boete ooit door de AP opgelegd





