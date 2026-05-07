Geen schadevergoeding voor omwonende na conflict over railfietsen in Holtingerveld

Een tachtigjarige bewoner van het Holtingerveld heeft verloren in zijn juridische strijd tegen de gemeente Westerveld over een gebiedsverbod en schade aan de lokale weg.

De kwestie rondom het railfietsen in het schilderachtige Holtingerveld heeft geleid tot een langdurig en bitter conflict tussen een omwonende en de gemeente Westerveld . De kern van het geschil draait om een tachtigjarige man die zich ernstig benadeeld voelde door de gang van zaken rondom een draaipunt voor railfietsers.

In het jaar 2022 werd dit specifieke punt, waar de fietsers op het smalspoor konden keren om hun weg terug te vinden, verplaatst naar een locatie die zich in de directe nabijheid van de woning van de man bevond. De man ontdekte echter dat deze verplaatsing zonder de benodigde officiële vergunningen was uitgevoerd, wat volgens hem een grove schending van de regels was.

Hij nam direct contact op met de gemeente Westerveld om deze onregelmatigheid te melden en drong erop aan dat er strikt werd gehandhaafd op de geldende wetgeving. Tot zijn grote frustratie weigerde de gemeente echter om actie te ondernemen, waardoor de situatie in zijn ogen onaanvaardbaar bleef voortbestaan. Door het uitblijven van handhaving door de lokale overheid ontstond er een gespannen sfeer. De man ging in conflict met de railfietsers die gebruikmaakten van het omstreden draaipunt.

Deze confrontaties liepen uit op ruzies, wat uiteindelijk leidde tot een gang naar de civiele rechter. De rechter oordeelde dat het gedrag van de man onacceptabel was en legde hem als gevolg daarvan een gebiedsverbod op. De man was het hier niet mee eens en stelde dat de gemeente verantwoordelijk was voor de escalatie van het conflict.

Zijn redenering was simpel: indien de gemeente tijdig had ingegrepen en de illegale situatie van het draaipunt had gecorrigeerd, had hij nooit in conflict gekomen met de recreanten en was het gebiedsverbod nooit noodzakelijk geweest. Hij eiste daarom dat de gemeente Westerveld zijn juridische kosten zou vergoeden als compensatie voor de indirecte schade die hij had geleden. De zaak kwam uiteindelijk voor de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

De Raad van State volgde de man echter niet in zijn betoog. In de uitspraak werd gesteld dat het gebiedsverbod het directe resultaat was van de persoonlijke interacties en het gedrag van de man zelf, en niet van het handhavingsbeleid van de gemeente. De rechter concludeerde dat de man verantwoordelijk was voor zijn eigen handelingen en dat er geen juridische basis was om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de kosten van de rechtszaak die leidde tot het verbod.

Hiermee werd een streep gezet door de hoop van de omwonende op een financiële tegemoetkoming voor zijn juridische strijd. Naast het conflict over het gebiedsverbod was er ook nog een discussie over de fysieke staat van de omgeving. Het railfietsen in het Holtingerveld is inmiddels al vier jaar volledig gestopt en het smalspoor is in zijn geheel verwijderd.

De man claimde echter dat de aanleg van het fundament voor het keerpunt, dat ongeveer een meter diep in de grond was gegraven, had geleid tot ernstige beschadigingen aan de zandweg die langs zijn huis liep. Volgens de bewoner zat de weg vol met kuilen en gaten die tot op de dag van vandaag niet door de gemeente zijn hersteld. Hij zag dit als een direct gevolg van de graafwerkzaamheden voor het illegaal geplaatste draaipunt.

De Raad van State wees dit argument echter ook van de hand. Er kon volgens de rechter geen direct en onomstotelijk verband worden vastgesteld tussen de graafwerkzaamheden van weleer en de huidige slechte toestand van de zandweg. De man blijft achter met een onherstelde weg en een definitief negatief oordeel van de hoogste rechter





