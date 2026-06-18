De regering wil twee nieuwe kerncentrales bouwen en de haven van Rotterdam was als locatie in beeld, maar is nu afgevallen. De nieuwe kerncentrales komen in Terneuzen of Groningen.

Er komt geen nieuwe kerncentrale op de Tweede Maasvlakte . De regering wil twee nieuwe kerncentrales bouwen en de haven van Rotterdam was als locatie in beeld, maar is nu afgevallen.

De nieuwe kerncentrales komen in Terneuzen of Groningen. Het kabinet zou in september pas beslissen waar de twee nieuwe kerncentrales moeten komen, maar heeft nu dus al een serieuze schifting gemaakt. Rotterdam (Maasvlakte) is niet langer in beeld: het wordt Terneuzen of de Eemhaven in Groningen. Er wordt al jarenlang gesproken over een mogelijke nieuwe kerncentrale in de Rotterdamse haven, in eerste instantie op de Eerste Maasvlakte.

Begin dit jaar liet de gemeente Rotterdam, net als Voorne aan Zee, weten wel open te staan voor een onderzoek naar de mogelijke komst van een kleine kerncentrale, een zogenoemde Small Modular Reactor (SMR). Dat standpunt werd overgebracht aan de provincie Zuid-Holland. Maar de provincie zag een kerncentrale op de Tweede Maasvlakte helemaal niet zitten. Het havengebied is te druk en er zijn veiligheidsrisico's, schreef het provinciebestuur in een brief aan staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei.

Zo kampt de haven met ruimtegebrek, stelt de provincie. Daarom wordt ook gedacht aan verdere uitbreiding van het land op zee, een eventuele Derde Maasvlakte. Verder is de beschikbaarheid van water een probleem, want de aan- en afvoer hebben impact op omliggende natuurgebieden. De bouw van een kerncentrale zorgt ook voor meer uitstoot.

Verder zouden de wegen van en naar de Tweede Maasvlakte al het extra verkeer dat kerncentrales met zich meebrengen helemaal niet aankunnen. Ook had de provincie zorgen over de veiligheid, omdat er op en rondom de Maasvlakte veel met gevaarlijke goederen wordt gewerkt. Bovendien zou de haven van Rotterdam een strategisch militair doelwit zijn als het in tijden van geopolitieke spanningen tot een conflict komt. Nu er geen kerncentrale op de Tweede Maasvlakte komt, blijven er twee locaties over.

Het gaat om de Paulinapolder bij Terneuzen (Zeeland) en de Eemshaven in Groningen. Ook het Sloegebied bij Borssele, waar al een kerncentrale staat, zou afgevallen zijn





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Kerncentrale Tweede Maasvlakte Terneuzen Groningen Regering

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