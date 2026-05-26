De politie deed onderzoek naar de inbraak in de Wedderwegkerk in Oude Pekela. De kerkdienst moest worden geannuleerd vanwege de inbraak. De schade is behoorlijk en de kerk zal worden gerepareerd.

Geen kerkdienst in Oude Pekela door inbraak: Ze hebben wat bloemengeld meegenomen. Door een inbraak was er zondagochtend geen kerkdienst in de Wedderwegkerk in Oude Pekela .

De politie was op dat moment bezig met sporenonderzoek. Vreselijk, als je een dienst niet kan houden. Dat is triest, zegt Pieter Koetje van de kerkenraad. De schade is behoorlijk, vertelt Koetje, die scriba is bij de protestantse gemeente.

Ze hebben de achterdeur met grof geweld opengebroken. Er is niet zoveel weggenomen. In een kerk is ook niet zoveel te halen voor mensen die op geld uit zijn. Ze hebben wat bloemengeld meegenomen uit een klein busje.

Daar zat iets van drie euro in, denk ik. De inbraak vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Ook bij de hervormde gemeente in Nieuwe Pekela werd die nacht ingebroken. Daar ging de dienst gewoon door, vertelt kerkrentmeester Henk Westers.

Agenten deden tijdens de dienst onderzoek naar de inbraak. Je hoorde ze praten, dat was een beetje storend. In Oude Pekela balen ze stevig van de inbraak, zegt Koetje. Dit lijkt helemaal nergens op.

Er is veel schade in financiële zin en de schrik zat er ook goed in bij de mensen die het 's ochtends constateerden. Bij de achterdeur is weinig verlichting, daar konden ze kennelijk vrij aan de gang. Zo zijn ze binnengekomen. Wat het extra wrang maakt, is dat de kerk al eens eerder doelwit was van een inbraak.

Ook toen werd de achterdeur opengebroken. Destijds werden er inbraakwerende maatregelen genomen. Maar dat is met grof geweld weer helemaal kapotgemaakt, verzucht Koetje. Er gaan nu nog zwaardere voorzieningen komen.

De Wedderwegkerk wordt beheerd door Groninger Kerken. Het kerkbestuur gaat met de stichting in overleg hoe de schade aan de deur gerepareerd kan worden. Het is voor nu provisorisch dichtgemaakt. Een woordvoerder van Groninger Kerken zegt dat de kosten van de reparatie voor de stichting zijn, die eigenaar van de kerk is.

In overleg met de protestantse gemeente wordt gekeken hoe de schade zo snel en goed mogelijk hersteld kan worden. De woordvoerder noemt de inbraak ontzettend vervelend, vooral voor de kerkelijke gemeente zelf. De kerk is voor hen een vertrouwde plek, dan komt zo'n inbraak echt hard binnen. Bij de kerk in Nieuwe Pekela valt de schade volgens kerkrentmeester Westers mee.

Als je er een koevoet tussen zet, springt de deur maar zo open. Er is niks buitgemaakt. Ze hebben geprobeerd een stalen kast in de consistorie open te krijgen, maar dat is niet gelukt. Er staat een computer en wat elektronische apparatuur.

Ik hoop niet dat ze daarvoor terugkomen. De politie doet onderzoek naar de beide inbraken en is op zoek naar eventuele getuigen. Groninger Kerken heeft aangifte gedaan bij de politie





