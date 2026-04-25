Geen Doorbraak in Zicht: Onderhandelingen VS-Iran Blijven Uit

De kans op directe onderhandelingen tussen de VS en Iran over een staakt-het-vuren is klein, ondanks diplomatieke pogingen via Pakistan, Oman en Rusland. Interne verdeeldheid, aanhoudende gevechten en een internetblokkade in Iran bemoeilijken de situatie.

De vooruitzichten op directe onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran over een staakt-het-vuren zijn op korte termijn uiterst gering. De recente afzegging van een bezoek van een Amerikaanse delegatie, geleid door Jared Kushner en speciaal gezant Witkoff, aan Pakistan , onderstreept de complexiteit en het gebrek aan momentum in de pogingen om de escalerende spanningen te de-escaleren.

President Trump verklaarde dat de reis te veel tijd en moeite zou kosten, en benadrukte tevens een vermeende interne verdeeldheid en verwarring binnen de Iraanse leiding. Hij beweert dat de Verenigde Staten een sterke positie innemen en dat Iran weinig te bieden heeft.

Tegelijkertijd is er kritiek op de Amerikaanse aanpak, waarbij sommigen opmerken dat de Iraniërs de wereldeconomie gijzelen door de afsluiting van de Straat van Hormuz en dat de tijd dringt gezien de naderende deadline voor het Congres om goedkeuring te geven voor militaire acties. De Iraanse delegatie heeft Islamabad verlaten nadat ze een lijst met eisen voor een staakt-het-vuren aan de Pakistaanse leiders heeft overhandigd.

De Pakistaanse premier Sharif beschreef de gesprekken als 'warm en vriendschappelijk', maar de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi reist nu door naar Oman en Rusland om verdere regionale gesprekken te voeren. Deze verschuiving in focus, gecombineerd met de afwezigheid van directe Amerikaanse deelname, suggereert een poging van Iran om een breder diplomatiek front te vormen. Ondertussen zijn Kushner en Witkoff onderweg naar Pakistan, maar er is geen sprake van directe ontmoetingen tussen de Amerikaanse en Iraanse delegaties.

De situatie wordt verder gecompliceerd door aanhoudende gevechten tussen Israël en Libanon, waarbij recentelijk vier doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon. De wapenstilstand is herhaaldelijk geschonden, met wederzijdse beschuldigingen van provocatie. Naast de geopolitieke spanningen kampt Iran met een aanhoudende internetblokkade, die al acht weken duurt. Het Iraanse regime gebruikt deze blokkade om de controle over informatie te behouden, communicatie te beperken en protesten te voorkomen.

Miljoenen Iraniërs hebben beperkte toegang tot informatie over de oorlog in hun eigen land. De blokkade heeft niet alleen gevolgen voor de toegang tot informatie, maar ook voor de economie en de mogelijkheid voor burgers om contact te houden met familie en vrienden. De interne politieke situatie van Trump is ook fragiel, met dalende populariteitscijfers en de naderende tussentijdse Congresverkiezingen. Een verlies voor de Republikeinen zou zijn positie aanzienlijk verzwakken.

De zelfverzekerde uitspraken van Trump worden door sommigen gezien als een poging om de werkelijke situatie te maskeren, waarin hij zich in een moeilijke positie bevindt. Er zijn ook meldingen van arrestaties en doden bij operaties tegen Koerdische separatistische groeperingen in Koerdistan, wat de regionale instabiliteit verder vergroot





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Geen overlast meer bij bieb sinds weigeren jongeren zonder lidmaatschapSinds de bibliotheek in de Utrechtse wijk Overvecht maatregelen heeft genomen, is er geen overlast meer. Dat meldt de bibliotheek.

Read more »

Uitspraak in zaak Arnhemse binnenbrand: geen veroordeling voor brandstichtingDe rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak rond de verwoestende brand in de Arnhemse binnenstad. Koert H., Mark V. en Ricky N. zijn niet schuldig bevonden aan brandstichting. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist tegen Koert H., maar de rechtbank achtte er onvoldoende bewijs voor.

Read more »

Nieuwe Deventenaren in binnenstad krijgen geen parkeervergunning meerNieuwe bewoners in de historische binnenstad van Deventer hebben geen recht op een vergunning.

Read more »

Zuid-Holland wil geen kerncentrale op Tweede Maasvlakte: 'Zorgen over veiligheid'De provincie Zuid-Holland vindt de Tweede Maasvlakte geen geschikte plek voor een kerncentrale.

Read more »

Champions League-voetbal in zicht voor NEC en FC TwenteNEC en FC Twente strijden vanavond om een plek die mogelijk Champions League-voetbal oplevert. De teams, dicht bij elkaar in de ranglijst, hebben beide een succesvol seizoen, maar verschillen in voorbereiding op de wedstrijd. NEC moet de pijnlijke bekerfinale achter zich laten, terwijl Twente in uitstekende vorm is.

Read more »

Champions League-voetbal in zicht voor NEC en FC TwenteNEC en FC Twente strijden vanavond om een plek die mogelijk Champions League-voetbal oplevert. De teams, dicht bij elkaar in de eredivisieranglijst, hebben beide een succesvol seizoen, maar verschillen in recente vorm en mentale voorbereiding na de bekerfinale voor NEC.

Read more »