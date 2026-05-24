Gedupeerden van piercingzaak LM Piercings in Coevorden lopen de kans geen schadevergoeding te ontvangen, aangezien de piercingshop geen aansprakelijkheidsverzekering heeft en de schadeclaims daarom uit eigen zak moet betalen. Tientallen slachtoffers stapten begin dit jaar naar Vyvre Letselschade Advocaten in Assen om een schadevergoeding te regelen nadat zij een ontsteking hadden opgelopen na het zetten van een piercing bij LM Piercings in Coevorden.

Tientallen slachtoffers stapten begin dit jaar naar Vyvre Letselschade Advocaten in Assen om een schadevergoeding te regelen nadat zij een ontsteking hadden opgelopen na het zetten van een piercing bij LM Piercings in Coevorden. Op dit moment vinden onderhandelingen plaats tussen de letselschadeadvocaat en de advocaat van LM Piercings over een voorstel. Volgens de letselschadeadvocaat van de gedupeerden is het nog maar de vraag of de piercingzaak het geld voor de schadeclaims kan ophoesten.

Daarom is het mogelijk dat er een voorstel komt waarin alle slachtoffers dezelfde vergoeding ontvangen. Gedupeerden als Lisa Doldersum en haar moeder Sonja lieten in december vorig jaar een oorpiercing zetten bij LM Piercings, maar werden geconfronteerd met ernstige complicaties. Lisa liep een ontsteking op in haar oor en moest uiteindelijk de piercing laten verwijderen. Haar moeder heeft nog steeds last van een wondje dat niet lijkt te helen.

Beide vrouwen hopen dat de piercingzaak niet meer piercet en dat de webwinkel wordt gesloten. Gedupeerden zijn bezorgd over de veiligheid van sieraden die op de webwinkel worden verkocht





