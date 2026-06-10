Gedeputeerde Staten van Drenthe zien geen rol voor de provincie bij burgerinitiatief Westerborkerstroom

Het provinciebestuur van Drenthe ziet geen rol voor de provincie bij het realiseren van het burgerinitiatief Westerborkerstroom weer schoon. Volgens het provinciebestuur is dat aan het waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Midden-Drenthe. Het burgerinitiatief wil dat de Westerborkerstroom om twee manieren weer schoner gaat worden: letterlijk omdat de waterkwaliteit veel beter moet en schoner omdat de beek en het landschap eromheen beter en natuurlijker kunnen.

Gedeputeerde Staten van Drenthe zien geen rol voor de provincie bij het realiseren van het burgerinitiatief Westerborkerstroom weer schoon. Volgens het provinciebestuur is dat aan het waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Midden-Drenthe.

Dit ondanks dat de provincie in de toekomst wil dat in beekdalen zoals de Westerborkerstroom meer ruimte voor water, natuur en recreatie komt en de waterkwaliteit moet verbeteren. Het burgerinitiatief wil dat de Westerborkerstroom om twee manieren weer schoner gaat worden: letterlijk omdat de waterkwaliteit veel beter moet en schoner omdat de beek en het landschap eromheen beter en natuurlijker kunnen. De beek zou weer minder steile, natuurlijke oevers moeten krijgen zodat waterplanten er kunnen groeien en dieren kunnen leven.

En pootjebaden en zwemmen moet weer mogelijk worden. De ooit natuurlijke beek is in de afgelopen eeuw rechtgetrokken voor de landbouw en heeft nu alleen een functie voor de waterhuishouding in het gebied. Vissen kunnen er niet door vanwege stuwen en waterplanten groeien er nauwelijks vanwege de steile oevers.

De PvdA had aan GS gevraagd of het plan van het burgerinitiatief past in het toekomstbeeld dat de provincie heeft voor de herinrichting van beekdalen zoals de Westerborkerstroom, en of het burgerinitiatief dan juist niet de steun van de provincie moet krijgen. Ja, GS als het gaat om het verbeteren van de waterkwaliteit. Nee als het gaat om de ideeën over de beek aanpassen of de loop ervan wijzigen.

De provincie is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit maar het bereiken van verbeteringen daarin is volgens GS een taak van het waterschap. De beek begint midden in Drenthe en loopt naar Meppel. Het eerste deel van de beek valt volgens het provinciebestuur niet onder de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), dus niet onder de verplichting om het water schoner te maken. En dat deel is precies het stuk van de Westerborkerstroom dat het burgerinitiatief graag aan wil pakken.

Het staat het waterschap volgens GS vrij om ook in dat deel van de beek maatregelen te nemen. Uit overleg met WDOD blijkt volgens het provinciebestuur dat het waterschap de vispasseerbaarheid van de stuw Timmerholt en het vasthouden van water in de Westertborkerstroom mee neemt in het onderzoek naar de aanpak van de hele beek. Het plan voor het verleggen en opnieuw laten kronkelen van de Westerborkerstroom in het gebied Scheursmaat valt volgens GS niet onder de aanpak van beekdalen.

Zo'n 'bypass' past niet binnen de beekdalaanduiding die de provincie hanteert. Het huidige beleid van de provincie voor de beekdalen buiten Natuur Netwerk Nederland (NNN) is gericht op het behoud van ruimte voor water binnen de bestaande functies en voorziet niet in een grootschalige herinrichting. Maar in de nieuwe Omgevingsvisie wil de provincie juist gaan onderzoeken hoe het waterpeil in de beekdalen kan bijdragen aan het vasthouden van grondwater op het Drents Plateau. De Westerborkerstroom ligt op dat Drents Plateau.

Bovendien denkt de gemeente aan woningbouw op de Scheursmaat. Op de plek van de 'bypass.

' Dus moet het burgerinitiatief bij de gemeente zijn vindt het provinciebestuur. De PvdA-fractie laat het er niet bij zitten en wil het plan van het burgerinitiatief binnenkort in Provinciale Staten bespreken. Statenlid Rudolf Bosch vindt dat als inwoners zo'n initiatief nemen de provincie daar open voor moet staan en in gesprek moet. Bosch wil ook dat het provinciebestuur veel meer naar toekomstig beleid voor de Beekdalen kijkt dan naar het huidige





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