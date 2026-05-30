Gedenksteen onthuld op locatie voormalige synagoge in Hoogezand

In Hoogezand is een gedenksteen onthuld op de plek waar eens de synagoge stond. Dit gebeurt in het kader van herdenking van de ongeveer tweehonderd lokale Joden die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Er zijn eerder al tweehonderd struikelstenen geplaatst. Historicus Wim Rozema en Wout van Bekkum van de Joodse Gemeente Groningen benadrukken het belang van deze herdenking voor de overgebleven gemeenschap en de lokale geschiedenis. Burgemeester Erica van Lente pleit voor het bewaren van verhalen nu de fysieke sporen zijn verdwenen.

In Hoogezand zijn de afgelopen jaren ongeveer tweehonderd struikelstenen geplaatst ter nagedachtenis aan Joden die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Deze stenen zijn nu allemaal geplaatst, maar de bewoners wilden ook een centrale gedenkplaats.

Die werd onthuld in de vorm van een gedenksteen op de locatie waar eens de synagoge stond. Historicus Wim Rozema vertelt: 'Van die tweehonderd Joden zijn er zo'n tien overgebleven. De rest werd allemaal afgevoerd naar Westerbork en vervolgens verder naar Auschwitz of Sobibor.

' Hij beschouwt de onthulde plaquette als een mooi teken. 'Dit is alles wat we kunnen doen voor de gemeenschap hier. ' De Joodse gemeenschap was goed geïntegreerd in het dorp. Wout van Bekkum, bestuurslid van de Joodse Gemeente Groningen, benadrukt dit: 'Een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk Aletta Jacobs.

Zij komt hier vandaan en heeft veel betekend. Het is mooi dat het herinnerd wordt, want er is verder weinig overgebleven.

' Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de synagoge door de Duitsers verkocht aan Nederland. Nederland besloot kort na de oorlog het gebouw af te breken, waarna er winkels op die plek kwamen. Burgemeester Erica van Lente van Midden-Groningen vindt het belangrijk dat de geschiedenis niet vergeten wordt.

'De plekken zijn er niet meer, maar de verhalen wel. ' Met de onthulling van de gedenksteen en de eerder geplaatste struikelstenen wordt een einde gemaakt aan jarenlange onzichtbaarheid van de Joodse geschiedenis in Hoogezand. De initiatieven zijn het resultaat van engagement van lokale bewoners, historici en de Joodse gemeenschap om het verleden zichtbaar te maken en te eren.

Het herdenkingsproject omvat niet alleen fysieke monumenten, maar ook educatieve activiteiten en het verzamelen van verhalen om toekomstige generaties te informeren over de tragische gebeurtenissen en de bijdrage van Joodse inwoners aan de lokale samenleving. De plek van de voormalige synagoge wordt daarmee een symbolische locatie voor herinnering en continuïteit





