Gebruikersbus Amsterdam-Zuid: de zoektocht naar een nieuwe locatie

De gebruikersbus in Amsterdam-Zuid staat weer op een kruispunt. De gemeente zoekt naar een nieuwe tijdelijke locatie voor de bus, maar het is niet gemakkelijk om een plek te vinden die goed is voor zowel de buurt als de mensen die gebruik maken van de bus.

De gebruikersbus voor mensen met een drugsverslaving in Amsterdam-Zuid staat weer op een kruispunt. De bus moet verhuizen vanwege overlast van verslaafden voor de omgeving, maar de alternatieve locatie is ook niet goed gevallen bij buurtbewoners.

De gemeente had de bus willen verplaatsen naar de Linnaeusstraat, maar dat plan is afgeblazen na woedende reacties van buurtbewoners. De bus zal nu op 29 juni terugkeren naar het 's Gravesandeplein, maar de toekomst van de bus is nog steeds onzeker. De gemeente zoekt nu naar een nieuwe tijdelijke locatie voor de bus, maar het is niet gemakkelijk om een plek te vinden die goed is voor zowel de buurt als de mensen die gebruik maken van de bus.

De gemeente wil een vast inloophuis met gebruikersruimte realiseren, maar dat is nog steeds een toekomstplanning





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