Gasselterveld krijgt hondensluis om honden uit zwemwater te houden

In het Gasselterveld is een hondensluis geplaatst om honden uit het zwemwater te houden. De maatregel moet zorgen voor minder vervuiling en duidelijkheid voor hondenbezitters. De sluis bestaat uit houten palen en verboden bordjes, en er zijn alternatieve gebieden voor honden om te zwemmen.

Het Gasselterveld heeft een nieuwe hondensluis gekregen, bestaande uit ruim veertig houten palen. Deze sluis moet hondenbezitters duidelijk maken waar ze wel en niet met hun hond mogen lopen.

De sluis is gelegen tussen zwemvijver 't Nije Hemelriek en zwemplas Gasselterveld. De maatregel is genomen omdat honden te vaak een duik in het zwemwater namen en vervolgens hun behoefte achterlieten, wat leidde tot vervuild water en mogelijke boetes voor de eigenaren. Zelfs lopen met de hond tussen de wateren was verboden, maar gebeurde toch vaak. Boswachter Linde Veldhoen vertelt dat de boa's hun handen vol hadden aan het handhaven van de regels.

De oplossing is nu gevonden door de paden aan te passen en het lopen met de hond langs de wateren toe te staan, mits de hond aangelijnd is en tussen de palen blijft. Elke tien meter staat een paal met een verboden voor honden icoontje. Pijke Nouwen, die samen met Maringe Oomkes en hun hond Milou aan het wandelen is, vindt het een duidelijke oplossing.

'Het geeft mij als hondenbezitter duidelijk aan: loop maar een stukje verder. En dan zie je daar wel het volgende bordje of het wel of niet mag', lacht hij.

'Volgens mij werkt het wel. ' Boswachter Veldhoen benadrukt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor honden in de buurt. Aan de overkant van de houtvester Jansenweg is er een hondenlosloopgebied waar honden ook kunnen zwemmen. Om de duidelijkheid te vergroten, zal er ook een paneel komen waar staat waar honden wel en niet aan de lijn moeten.

De boswachter ziet het niet als een proef, want de regels zijn vastgesteld.

'Maar indien er nog meer behoefte is aan duidelijkheid, dan gaan we daar voor zorgen. ' Ook de naam 'hondensluis' is niet definitief. 'Als mensen betere namen hebben, staan we daarvoor open', lacht Veldhoen. Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie of heb je een foutje gespot?

Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gasselterveld Hondensluis Zwemwater Honden Regels

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Groningen op koers voor play-offs, maar hoeveel punten zijn nodig?Met nog drie competitiewedstrijden te gaan ligt FC Groningen op schema om voor het eerst in vijf jaar de play-offs om Europees voetbal te halen.

Read more »

Minder speelminuten dan gedacht bij Ajax: 'Moet de kans pakken, als ik die krijg'Oscar Gloukh had aanvankelijk op meer speeltijd gerekend bij Ajax. Hoewel de Israëlische middenvelder annex aanvaller zich nu weer in het elftal heeft gevochten, zat hij in de maanden hiervoor vaker op de bank dan hem lief was. De minuten die hij kreeg, waren vaak op andere posities dan hij gewend was. Ook dat was niet makkelijk.

Read more »

Zeer grote brand bij toetjesmaker in Ermelo, NL-Alert verstuurd vanwege rookMensen in Ermelo en nagenoeg heel Harderwijk krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden.

Read more »

Bestuurder auto te water klimt in boomIn dit blog houden we je op de hoogte van het belangrijkste en meest opvallende 112-nieuws uit de regio van zaterdag 2 mei.

Read more »

Directeur Chris wil het Bevrijdingsfestival koste wat het kost gratis houden: 'Vrijheidsboodschap krijg je ook mee met een biertje'Hoewel het in een tijd van stijgende kosten lastig is, is de missie van Chris Janssen, directeur van Wageningen45, helder. Hij wil koste wat het kost de activiteiten op 4 en 5 mei gratis houden.

Read more »

Verstappen vijfde in sprintrace Miami na matige start, Norris wint comfortabelLando Norris wint de sprintrace in Miami, terwijl Max Verstappen opnieuw te maken krijgt met een slechte start.

Read more »