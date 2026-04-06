Gaspistool in plaats van paasei: schot gelost tijdens eierspeurtocht in Utrecht

Tijdens een paaseierspeurtocht in het Utrechtse Wilhelminapark is een gaspistool gevonden en per ongeluk afgeschoten door een deelnemer. De politie heeft het wapen in beslag genomen.

Bij een paaseierenzoektocht in het Utrecht se Wilhelminapark is vanochtend een opmerkelijke vondst gedaan. Een volwassen deelnemer stuitte in plaats van een paasei op een gaspistool en loste per ongeluk een schot. Het incident, dat zich voordeed tijdens een jaarlijkse eierspeurtocht georganiseerd door sportleraar Robin van Empel, leidde tot enige consternatie maar gelukkig geen gewonden. De politie, snel ter plaatse, nam het wapen in beslag en startte een onderzoek.

De speurtocht kon na een korte onderbreking worden voortgezet, hoewel een deel van het park tijdelijk was afgezet.\De gebeurtenis vond plaats tijdens de traditionele paaseierspeurtocht die Van Empel jaarlijks organiseert voor de deelnemers van zijn bootcamps en hun gezinnen. Een twintigtal gezinnen was present om 10:00 uur, enthousiast op zoek naar de verborgen paaseieren. Na ongeveer vijftien minuten klonk plotseling een luide knal, afkomstig van een deelnemer die in plaats van een ei een gaspistool had gevonden. Volgens Van Empel dacht de deelnemer aanvankelijk dat het om een speelgoedwapen ging, gemaakt van plastic of glas. Hij schoot het pistool in de grond, waarna al snel duidelijk werd dat het om een echt, zij het onschadelijk, wapen ging. De knal was overigens door het hele Wilhelminapark te horen. De man die het wapen vond was op het moment van de vondst alleen, waardoor er geen directe gevaarlijke situatie ontstond voor de aanwezige kinderen. Er was even sprake van verbazing en onrust bij de aanwezigen, maar de situatie werd snel weer onder controle gebracht.\De politie werd onmiddellijk gewaarschuwd en arriveerde kort daarna. Een deel van het park werd afgezet om de situatie veilig te stellen en onderzoek te kunnen doen. De speurtocht kon na enige tijd worden hervat, zij het zonder het afgezette deel. De deelnemer die het wapen had gevonden legde zijn verhaal uit aan de politie, waarna hij zelfs weer kon deelnemen aan de speurtocht. Een woordvoerder van de politie bevestigde dat het om een gaspistool ging, geen vuurwapen. Gaspistolen lijken op vuurwapens, maar bevatten geen echte patronen. Ze produceren wel een luide knal bij het afvuren en worden vaak gebruikt bij sportwedstrijden om het startsignaal te geven. Het pistool is door de politie in beslag genomen en er wordt onderzocht of het geregistreerd staat. Na het onderzoek zal het wapen worden vernietigd





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pasen Utrecht Wilhelminapark Gaspistool Wapen Politie Eierspeurtocht Incident Robin Van Empel

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »