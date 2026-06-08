Gasexplosie in Nuland: woning zwaar beschadigd, bewoners geëvacueerd

Een woning aan de Nieuwstraat in Nuland explodeerde maandagmiddag wanneer een verwarmingsketel mislukte, wat leidde tot een grote brand en schade aan naburige huizen. Hulpdiensten blusten het vuur, de oorzaak wordt onderzocht, en de renovatieprojecten van de woningbouwvereniging staan nu op de proef.

Een woning aan de Nieuwstraat in Nuland is maandagmiddag het slachtoffer geworden van een ernstige gasexplosie die grote delen van het pand volledig verwoestte. Volgens de overburen waren er die ochtend technici aanwezig die aan de verwarmingsketel van de woning werkten, een onderdeel dat recent was vervangen in het kader van een grootschalige renovatie van de woningcomplexen die eigendom zijn van de lokale woningbouwvereniging.

Terwijl de installateurs nog bezig waren met het afstellen van de nieuwe ketel, ontstond er een plotselinge drukstijging in het gassysteem, gevolgd door een luide knal die een verwoestende brand ontketende. De explosie blies het voorste deel van de gevel van de woning in het zadel en richtte aanzienlijke schade aan het dak en de buitenschil van de naastgelegen huizen, waarvan de bewoners uit hun huizen werden geëvacueerd uit voorzorg.

Rookwolken rezen hoog boven de straat terwijl brandweer en hulpdiensten snel arriveerden om het vuur onder controle te krijgen. De eerste reacties van de omwonenden waren doorspekt met schrik en ongeloof. Een buurman en zijn vriend, die toevallig net buiten het pand stonden, zagen hoe vlammen de achterkant van het gebouw teisterden.

"We hebben meteen een brandslang gepakt en geprobeerd de vlammen onder controle te houden," vertelde de vriend, die hielp bij de eerste blusactie voordat de brandweer arriveerde. Ondanks hun inspanningen lukte het de vlammen niet volledig te doven, maar ze wisten wel de verspreiding naar de aangrenzende woningen te beperken. De brandweer zette vervolgens een waterstraal in om de brand onder de dakconstructie te doven, terwijl ambulances paraat stonden voor het geval er gewonden zouden blijken.

Tot op heden is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen; de autoriteiten en het onderzoeksteam laten nog geen details over eventuele verwondingen of dodelijke slachtoffers naar buiten komen. De nasleep van de explosie werpt een schaduw over de lopende renovatiewerkzaamheden in de wijk. De woningbouwvereniging had wekenlang gewerkt aan een algeheel upgrade‑programma waarbij daken, gevels en installaties werden vernieuwd.

Het huis waar de explosie plaatsvond, zou de laatste fase van dit project hebben bereikt; naast een nieuw geschilderde binnenkant was de oude verwarmingsketel vervangen door een modern, energiezuinig model. Een vertegenwoordiger van het installatiebedrijf dat de ketel onderhoudde, heeft aangegeven volledig mee te werken aan het onderzoek, en zal de exacte oorzaak van de storing nader toelichten zodra de technische analyse is afgerond.

Voor de direct betrokken bewoners betekent dit voorlopig een langdurige ontruiming en een onzekerheid over de voortzetting van de renovatie. De gemeente Nuland heeft een spoedvergadering aangekondigd om de veiligheid van de resterende projecten te evalueren en om te zorgen dat er geen vergelijkbare incidenten meer plaatsvinden





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Gasexplosie Nuland Renovatie Woningbouwvereniging Brandweer

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