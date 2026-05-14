Gary Lineker woest over bizarre penaltymoment in Schotse titelstrijd

Gary Lineker is woest over het penaltymoment dat de Schotse titelstrijd bezighoudt. Celtic kreeg een penalty op bezoek bij Motherwell en doordat deze benut werd, heeft de club nog altijd kans op de titel, die anders vrijwel zeker naar Hearts leek te gaan. De beslissing maakt niet alleen in Schotland veel los, maar ook in Engeland laat men van zich horen.

Mocht Hearts het landskampioenschap winnen, dan is het voor het eerst sinds 1985 dat niet Rangers of Celtic de titel pakt. Vlak voor het laatste fluitsignaal en diep in extra tijd kreeg Celtic een discutabele strafschop. Motherwell-speler Sam Nicholson sprong in duel met Auston Trusty en de bal kwam in contact met zijn hand. Scheidsrechter John Beaton werd naar de kant geroepen door de VAR en besloot de penalty uiteindelijk toe te kennen.

Kelechi Iheanacho bleef vervolgens ijzig koel en schoot de 2-3 binnen. Daardoor heeft Celtic nog altijd kans op de titel, want het speelt op de laatste speeldag tegen koploper Hearts en het gat is slechts één punt. De beslissing maakt niet alleen in Schotland veel los, maar ook in Engeland laat men van zich horen. Tachtigvoudig Engels-international Lineker besloot na het toekennen van de penalty in de pen te kruipen en deelde op X een zeer boos statement.

'Dit is misschien wel de slechtste VAR-beslissing die ik ooit heb gezien (en er zijn er veel die me niet teleurstellen)', schrijft hij. 'Buitengewoon gezien het belang ervan. Ook presentator Jeff Stelling, die jarenlang het zeer populaire programma 'Soccer Saturday' in Engeland presenteerde, is woest na het besluit.

'Serieus, dat is nooit hands in Fir Park. Die jongen kopt de bal zo'n twintig meter ver. De scheidsrechter kijkt er pas naar nadat de VAR hem erbij roept. Beschamend voor het Schotse voetbal', schrijft hij op X. Ook vanuit het kamp van Hearts was er veel woede.

Lang om stil te staan bij het moment heeft Hearts echter niet. Zaterdag 16 mei staat de ongekende apotheose van de Schotse titelstrijd namelijk op de agenda. Celtic treedt in een thuiswedstrijd aan tegen Hearts in de wedstrijd die de titel beslist.

Iedereen die ervan geniet; veel plezier ermee. Niet mijn ding. Ik wil een voetbalwedstrijd, liefst in het zonnetje. Een biertje en een broodje kouwe kroket





Hearts en Celtic foutloos: Schotse titelstrijd gaat naar allesbeslissend duelGeen enkele scriptschrijver kan bedenken wat er dit jaar in Schotland gebeurt. Heart of Midlothian kon de Schotse titel na 66 jaar ruiken, dankzij een eenvoudige zege op Falkirk en wat leek op puntenverlies van Celtic. Daardoor dacht het Tynecastle Stadium al dat het kampioenschap zo goed als binnen was, maar niets bleek minder waar.

Dubieuze VAR-beslissing in Schotse titelstrijdDe Schotse titelstrijd staat op zijn climax, maar een late strafschop voor Celtic zorgt voor tumult. Trainer van Hearts, Derrek McInnes, noemt de beslissing 'heel slecht' en 'een cadeautje voor Celtic'.

