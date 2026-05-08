García over PSV-gelijkspel: "sterke mentaliteit", "sterke ploeg", "persoonlijkheid op belangrijke momenten"

De Spaanse oefenmeester van Ajax, Quique García, kijkt terug op het gelijkspel tegen PSV en is tevreden over de mentaliteit en het spel van zijn ploeg. Hij noemt de tegenstander een sterke ploeg en benadrukt de persoonlijke prestaties op belangrijke momenten.

Op de website van de club uit de hoofdstad gaat de Spaanse oefenmeester nog kort in op het gelijkspel thuis tegen PSV .

"Ik voelde toen een sterke mentaliteit binnen de groep", zo vertelt García. "De wedstrijd tegen PSV liet karakter van het team zien. De spelers reageerden goed op het vroege tegendoelpunt en bleven mentaal sterk. We speelden tegen een zeer sterke ploeg en lieten persoonlijkheid zien op de belangrijke momenten.

" García was tevreden met het spel van zijn ploeg, al konden er details in de defensieve concentratie wel beter. "Maar over het algemeen zag ik een team dat samen heeft gestreden en tot het einde geloof hield. Die mentaliteit is belangrijk met het oog op de laatste wedstrijden.





