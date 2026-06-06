De ganzenplaag op sportpark SSR in Rijkerswoerd is zo groot dat sommige teams weigerden om te spelen. De club komt nu met een laatste noodgreep om de boosdoeners te verjagen.

Omroep Gelderland. Ze zijn een doorn in het oog op sportpark SSR in Rijkerswoerd . Zo'n tachtig ganzen terroriseren daar de sportvelden en zorgen ervoor dat de velden onder de ganzenpoep zitten.

Het probleem is zo groot dat sommige teams weigerden om te spelen. De club komt nu met een laatste noodgreep. Bij de sportvelden van Rijkerswoerd ervaren ze flink wat overlast van de dieren. Jos Peters is manager van de club en ziet met lede ogen aan hoe de ganzen iedere dag weer opnieuw hun plek innemen op de velden.

"Ik denk dat we op z'n max op tachtig ganzen zitten. En dit gaat het hele seizoen door.

" Volgens Peters is het vrij rustig op het park waardoor de ganzen alle tijd hebben om lekker gras te eten. Hij geeft aan dat ze als sportvereniging kijken naar mogelijkheden om hiermee om te gaan maar dat het lastig is om er ook echt vanaf te komen. De club gaat nu een laatste hopelijke redmiddel inzetten om de boosdoeners te verjagen.

"De laatste mogelijkheid die we nu aan het bekijken zijn, is werken met lasers. " De lasers moeten ervoor zorgen dat de ganzen worden afgeschrikt en de sportvelden verlaten. Door de overlast van de ganzen loopt ook de speelcompetitie in gevaar.

"We hebben soms volle weekendprogramma's en dan moet je toch echt naar de grasvelden. Maar er zijn wel teams geweest die hebben geweigerd om te spelen vanwege de ganzenpoep.

" Volgens Peters is het een terugkomend probleem. "Je kan er als sportvereniging wel voor zorgen om de poep weg te halen, maar een paar uur later ligt het er weer. We besteden hier op het moment heel veel aandacht aan.

" Het sportpark is onderdeel van de gemeente Arnhem. De gemeente onderhoudt de sportvelden van de club. De gemeente Arnhem is op de hoogte van het probleem en denkt mee aan een oplossing.

"Wij vinden het heel vervelend, maar we zoeken naar een diervriendelijke oplossing. Er zitten veel jonkies bij dus proberen we dit op een diervriendelijke manier aan te pakken.

" Op de vraag of de gemeente op de hoogte is van het eventuele gebruik van lasers, kunnen ze geen antwoord geven. "Hier hebben we nog niks over besloten, en kunnen we niks over zeggen. Wat wij proberen is zo laat mogelijk beginnen met het maaien van de velden, zodat ze er zaterdagochtend schoon bijliggen.





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