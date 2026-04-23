Galatasaray schort banden op met Turkse voetbalbond na aanstelling controversiële scheidsrechter

Galatasaray heeft de samenwerking met de Turkse voetbalbond opgeschort uit protest tegen de aanstelling van Yasin Kol als scheidsrechter voor de cruciale derby tegen Fenerbahçe. De club verwijst naar eerdere controversiële beslissingen van Kol en vreest voor oneerlijke behandeling in de strijd om het landskampioenschap.

Galatasaray , de recordkampioen van Turkije, heeft donderdag een opvallende beslissing aangekondigd. Clubpresident Dursun Aydin Özdek heeft publiekelijk verklaard dat de club de samenwerking met de Turkse voetbalbond opschort, als reactie op de aanstelling van Yasin Kol als scheidsrechter.

Deze beslissing komt op een uiterst cruciaal moment in het seizoen, aangezien de aanstaande derby tegen Fenerbahçe van groot belang is in de strijd om het landskampioenschap. Galatasaray heeft momenteel een voorsprong van vier punten op hun aartsrivaal en kan dinsdag een significante stap zetten richting hun vierde landstitel op rij door de derby te winnen.

De clubleiding uit haar diepe ongenoegen over de keuze voor Kol, die eerder dit seizoen al de leiding had over een beladen wedstrijd tussen beide teams. De frustratie bij Galatasaray is geworteld in eerdere incidenten waarbij Kol als scheidsrechter optrad. Tijdens de eerste ontmoeting van dit seizoen, op 1 december 2025 in Kadikoy, leek Galatasaray op weg naar een overwinning. Echter, in de 95e minuut scoorde Jhon Durán, inmiddels overgestapt naar Zenit, de gelijkmaker, waardoor de overwinning uit handen gleed.

Een andere controversiële wedstrijd onder leiding van Kol was de derby tussen Fenerbahçe en Besiktas begin april. Deze wedstrijd leek te eindigen in een doelpuntloos gelijkspel, totdat de scheidsrechter diep in blessuretijd een strafschop toekende aan Fenerbahçe. Kerem Aktürkoglu benutte de penalty in de 101e minuut, waardoor de titeldroom van Fenerbahçe in leven bleef.

Galatasaray was woedend over deze beslissing, omdat zij van mening waren dat de vermeende overtreding van Besiktas die tot de penalty leidde, buiten het strafschopgebied had plaatsgevonden. De club beschouwde de penalty als onterecht toegekend aan Fenerbahçe en beschouwt dit nu als de directe aanleiding voor het aangekondigde protest. De club voelt zich benadeeld door de beslissingen van Kol en vreest dat dit zich zal herhalen in de cruciale derby.

De reacties op de opschorting van de banden met de Turkse voetbalbond waren onmiddellijk en verdeeld. Fenerbahçe reageerde cynisch op X (voorheen Twitter) met de vraag: 'Het hele seizoen stonden al jullie belangrijke beslissingen al ter discussie. En nu zijn de banden opgeschort... Betekent dat ook dat deze wedstrijd niet doorgaat?

' Galatasaray antwoordde hierop direct met de vraag: 'Wat is hier aan de hand? Hebben jullie deze aanstelling soms samen geregeld?

' Fenerbahçe sloot het debat af met een filosofische opmerking: 'Iedereen beoordeelt anderen vanuit zijn eigen perspectief. ' De situatie is gespannen en de uitkomst van deze controverse kan grote gevolgen hebben voor de rest van het seizoen. De Turkse voetbalbond heeft nog niet officieel gereageerd op de aankondiging van Galatasaray. Het is onduidelijk wat de volgende stappen zullen zijn en of de derby tussen Galatasaray en Fenerbahçe daadwerkelijk zal doorgaan zoals gepland.

De supporters van beide clubs zijn in afwachting van verdere ontwikkelingen en de spanningen lopen hoog op. De beslissing van Galatasaray is een duidelijke uiting van hun ontevredenheid over de scheidsrechterlijke aanstellingen en hun vastberadenheid om te strijden voor een eerlijke competitie. De komende dagen zullen cruciaal zijn om te bepalen hoe deze situatie zich zal ontvouwen en welke impact dit zal hebben op de Turkse voetbalcompetitie





