Gakpo scoort penalty en Timber mist WK‑selectie: Oranje traint in New York tegen Oezbekistan

Oranje speelt een oefenmatch zonder publiek in New York. Gakpo maakt zijn 20e doelpunt, Timber valt af voor het WK en Koeman bespreekt de heropbouw na de nederlaag tegen Algerije.

Cody Gakpo laat zich van zijn beste kant zien in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Hij scoort vanaf de penaltystip, zijn twintigste doelpunt in zijn vijftigste interland voor het Nederlands elftel, en zet daarmee een belangrijke stemmingsknop voor een team dat zonder supporters en rumoer op eigen motivatie moet vertrouwen.

Na een belemmerende poging van Yusupov, die de bal nog nauwelijks raak krijgt, blijft de bal in het net en opent Gakpo de score. Later in de wedstrijd krijgt de Oezbeekse keeper nog een kans tegen Summerville, die een snelle contra‑aanval ontketende maar de bal te ver in het strafschopgebied tikte, waardoor de keeper de bal makkelijk kon houden.

De tweede helft brengt nog meer kansen: een slimme steekpass van Dumfries naar Reijnders, die de bal een meter of twintig van het doel afschiet zonder veel gevaar te creëren, en een kopslinger van Reijnders die over het doel gaat. Donyell Malen mist een opvallende sluiting, een vergissing die hij al eerder maakte in de nederlaag tegen Algerije.

Ondanks al die momenten blijft het spel in een troosteloze sfeer, wat de spanning tussen de spelers en de Amerikaanse scheidsrechter Alyssa Pennington niet minder maakt. Op de tribune zit Jurriën Timber, de Arsenal‑verdediger die niet is geselecteerd voor het WK omdat hij nog niet volledig fit is.

Timber volgt de wedstrijd van achter de dug‑out, krijgt een knuffel van assistent‑bondscoach Edgar Davids en luistert naar de uitleg van bondscoach Ronald Koeman, die eerder die ochtend met hem sprak en de knoop doorhakte om hem niet mee te nemen naar het eindtoernooi. Koeman benadrukt dat Timber's inzet in de Champions League‑finale tegen Paris Saint‑Germain niet heeft geholpen om zijn vorm te behouden voor een intensief WK‑schema.

Hij hoopt dat alleen Timber uitvalt, zodat jonge centre‑back Lutz‑Sharel Geertruida zonder onderbrekingen kan blijven spelen. Ook trainer Pieter Huistra, die jaren in Oezbeekse clubs heeft gewerkt, vergelijkt de wedstrijd met de eerdere nederlaag tegen Algerije (0‑1) en gelooft dat een betere prestatie binnen bereik is. De selectie ondergaat nog een uitgebreide warming‑up onder leiding van doelman Bart Verbruggen, die zijn dertigste interland ingaat en zich voorbereidt op zijn tweede eindtoernooi.

Het Elftal wisselt van formatie: Donyell Malen krijgt de spitspositie tegenover Memphis Depay, terwijl Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke als centrale verdedigers optreden, een duo dat mogelijk de basis vormt voor het WK. Een verklaring van bondscoach Fabio Cannavaro, die verwijst naar Oezbekistan's reputatie in vechtsporten, benadrukt dat ook Nederland zich moet tonen als vechters op het voetbalveld. De KNVB verwacht financieel verlies op het WK‑toernooi, aldus directie‑directeur Marianne van Leeuwen.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg meldt de krappe omstandigheden in het Icahn Stadion, waar de kleedkamer van Oranje een geïmproviseerde ruimte is, een metafoor voor de uitdagingen die voor de Natio nog liggen





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