Gabbercultuur nog springlevend: 90's Weekend en speciale winkel in Helmond

Dertig jaar na de opkomst van happy hardcore is de gabbercultuur nog steeds populair. Omroep Brabant heeft een 90's Weekend op de radio en in Helmond opent BAMM. Lifestyle, een winkel gewijd aan de gabber-lifestyle. Oprichter Dennis Adam (Remsy van Party Animals) vertelt over de evolutie van het genre en de saamhorigheid binnen de hardcore scene.

In de jaren negentig was Nederland in de ban van een unieke mix van cultuurverschijnselen. We keken massaal naar de serie Friends, ruilden flippo's op het schoolplein, en doken voor het eerst in de wereld van het internet.

Tegelijkertijd waren boybands als de Backstreet Boys en Take That enorm populair. Maar voor wie het allemaal te braaf en te langzaam vond, was er altijd nog happy hardcore. Deze rauwe, energieke muziekstijl, met zijn kenmerkende snelle beats en schreeuwerige vocalen, groeide uit tot een ware subcultuur. Dertig jaar later is de gabbercultuur nog springlevend.

Omroep Brabant besteedt er daarom een heel weekend aan op de radio, met de 90's Weekend. In Helmond is zelfs een complete winkel gewijd aan de gabber-lifestyle: BAMM. Lifestyle, de enige winkel in het zuiden van Nederland en de tweede in het hele land. Het initiatief komt van Dennis Adam, beter bekend als Remsy van de Party Animals, die in de jaren negentig hits scoorde zoals Have You Ever Been Mellow.

Ik hou ontzettend van het genre, vertelt Dennis. Nu de jeugd mede dankzij Joost Klein weer interesse krijgt, dachten wij: daar moeten we iets mee doen. Zo ontstond het idee voor een winkel waar elke liefhebber terecht kan voor kleding, accessoires en merchandise. De winkel biedt een breed scala aan producten, van hoodies en trainingsbroeken tot petjes en patches, allemaal in de typische gabberstijl.

Maar BAMM. Lifestyle is meer dan alleen een winkel; het is een ontmoetingsplek voor de hardcore community. Dennis legt uit: Ik heb veel gabberfeesten meegemaakt, en die kunnen er soms best ruig aan toe gaan. Voor buitenstaanders ziet het er vaak agressief uit, maar op hiphopfeesten heb je al meer problemen.

Er heerst een misvatting dat gabbers allemaal kaal zijn en alleen maar stampen. In werkelijkheid is er een grote diversiteit aan stijlen, van casual tot extravagante outfits. En bovenal is er een sterk gevoel van saamhorigheid. Op een gabberfeest is iedereen familie en je hoort er gewoon bij, benadrukt Dennis.

Het hardcore-genre blijft nieuwe fans aantrekken, mede dankzij festivals als Harmony of Hardcore in Erp. Tijdens zo'n festival komen mensen uit heel Europa naar de winkel, vertelt Dennis. Zelfs uit Italië en België. En de populariteit reikt verder dan Nederland.

Ik treed zelfs op in Colombia, daar weten ze het ook te vinden. Het genre is wereldwijd in opkomst. Op de vraag of hardcore over twintig jaar nog steeds populair is, antwoordt Dennis met een brede glimlach: Hardcore will never die! De toewijding van de fans is onwrikbaar.

Voor wie helemaal in de 90's stemming wil komen, zendt Omroep Brabant radio het hele weekend uit met muziek, spelletjes, herinneringen en verhalen uit de jaren negentig. Van Happy Hardcore tot Eurodance, van flippo's tot Friends; het komt allemaal voorbij. Het 90's Weekend belooft een nostalgische reis terug in de tijd, waarin de gabbercultuur een prominente plaats krijgt.

Dus zet je schrap voor een dosis nostalgie en herbeleef de tijd dat het leven nog simpel leek, maar de muziek keihard was





