Gabber Logan (11) verovert de wereld met hakken: 'Hardcore never dies'

De 11-jarige Logan Honig uit Raamsdonksveer is een jonge gabber die de wereld verovert met zijn dansmoves. Ondanks zijn diabetes laat hij zich niet weerhouden en droomt hij van een optreden op Thunderdome. Festivals als Intents bieden nu ook ruimte voor gezinnen.

Een speciale dag op hardstyle festival Intents waar ook kinderen welkom zijn. Dat nieuws klinkt gabber Logan Honig (11) als dreunende muziek in de oren. “ Hakken komt weer helemaal terug”, denkt de piepjonge gabber uit Raamsdonksveer. De kaalgeschoren kop, een flitsend trainingspak en een kettinkje: gabber Logan heeft het allemaal. Hakken d verovert hij het internet. De filmpjes gaan de wereld over, op. Op een apart stukje van het driedaagse hardstyle festival wordt ruimte gemaakt voor gezinnen.

Kinderen tot en met achttien kunnen daar hakken met paps en mams. “Heel leuk! Kinderen willen ook hakken, je hoeft geen achttien te zijn”, reageert Logan enthousiast. De wereld van hardstyle en hardcore muziek is er een van passie, energie en gemeenschap. En voor de jonge gabber Logan Honig betekent dit zoveel meer dan alleen maar muziek. Het is een levensstijl, een uitlaatklep en een manier om contact te maken met anderen. Zijn passie voor hakken, de kenmerkende dansstijl van de gabbercultuur, heeft hem al op jonge leeftijd een online beroemdheid gemaakt. Zijn filmpjes, waarin hij zijn dansmoves laat zien, gaan viraal en bereiken een wereldwijd publiek. Logan's verhaal is er een van veerkracht en doorzettingsvermogen. Ondanks zijn diabetes, laat hij zich niet weerhouden van zijn passie. Hij omarmt zijn aandoening en gebruikt het zelfs als onderdeel van zijn identiteit. De steun van zijn moeder is daarbij onmisbaar. Zij is trots op haar zoon en ondersteunt hem in alles wat hij doet. Samen vormen zij een hecht team, dat de gabbercultuur omarmt en deelt met de wereld. Logan's droom is om op het podium te staan van het legendarische hardcorefestival Thunderdome. De combinatie van goede muziek, een krachtige bas en een bruisend feest is voor hem de ultieme ervaring. Zijn enthousiasme en vastberadenheid laten zien dat passie geen leeftijd kent. Wat het gabber-leven zo mooi maakt? “De muziek”, zegt Logan met een twinkeling in zijn ogen. “Je kan echt iets met vrienden doen.” De jonge internetgabber mocht al op diverse festivals komen, om zijn dansmoves op het podium te laten zien. En dat is dus niet iets van de jaren 90. “Kinderen willen dit ook. Hardcore never dies.” Met een groeiend publiek online, groeit ook de bekendheid. “Jij bent gabber Logan, roepen mensen buiten. Soms krijg ik haat’, weet de jonge gabber. “De meeste mensen vinden het leuk.” Logan is een voorbeeld voor vele anderen, een inspiratiebron die aantoont dat je met passie en doorzettingsvermogen alles kunt bereiken. Zijn verhaal laat zien dat de gabbercultuur leeft en bloeit, en dat deze ook jonge mensen kan inspireren. De inclusie van kinderen op festivals zoals Intents is een positieve ontwikkeling, die de deuren opent voor een nieuwe generatie gabbers. De impact van sociale media op de gabbercultuur is enorm. Het biedt een platform voor jonge gabbers zoals Logan om hun passie te delen met de wereld. De online gemeenschap creëert verbinding en maakt de gabbercultuur toegankelijker dan ooit tevoren. Ondanks zijn diabetes geeft Logan al zijn energie tijdens het hakken. ‘Diabetic gabber’, staat op zijn profiel in alle openheid. En ook: ‘managed by mom’. Zijn moeder loopt geregeld achterlangs in beeld tijdens de filmpjes. “Ik ben heel trots”, vertelt ze trots. Of hij het van haar heeft? “Nee, zeker niet”, lacht ze. Wat het gabber-leven echt compleet zou maken? “Hakken op het podium van hardcorefestival Thunderdome. Goede muziek, goede bas, een mooi feest. Dat is echt een droom





