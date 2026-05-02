Gaaei blikt openhartig terug op remise tegen PSV: 'Ik denk niet dat ik een verdedigend slechte vleugelverdediger ben'

Anton Gaaei geeft na de 2-2 tegen PSV een eerlijk interview aan Hans Kraay junior. Hij bespreekt zijn goal, zijn verdedigende kwaliteiten en de tactische mogelijkheden van Ajax.

Anton Gaaei heeft zaterdag een belangrijke bijdrage geleverd aan de remise van Ajax tegen PSV (2-2) met een prachtige goal. De Deense rechtsback blikte na de intense topper in de Johan Cruijff ArenA openhartig terug op de wedstrijd en zijn eigen prestaties in een exclusief interview met Hans Kraay junior.

Gaaei omschreef zijn eigen spel als 'vrij goed', maar benadrukte tegelijkertijd dat hij en Ajax naar meer hadden gehoopt. Hij gaf aan dat een punt in een wedstrijd van dit kaliber altijd welkom is, maar dat de ploeg het gevoel had dat een overwinning binnen bereik was. De goal, een indrukwekkende uithaal van buiten de zestien, was een moment van persoonlijke voldoening, maar de focus ligt voor Gaaei vooral op het teamresultaat.

Gaaei staat bekend om zijn aanvallende kwaliteiten, maar wordt soms bekritiseerd op zijn verdedigende werk. Hij erkent dat er nog ruimte is voor verbetering, maar wijst er tegelijkertijd op dat hij aanzienlijke progressie heeft geboekt sinds zijn komst naar Ajax drie jaar geleden. Hij benadrukt dat hij wekelijks aan specifieke aspecten van zijn spel werkt om zijn verdedigende vaardigheden te verbeteren.

De rechtsback is zich bewust van de discussie over zijn verdedigende kwaliteiten, maar verdedigt zichzelf door te stellen dat hij niet zo verdedigend zwak is als sommige mensen beweren. Hij ziet zichzelf als een vleugelverdediger die zowel aanvallend als verdedigend kan bijdragen, en is vastbesloten om zijn allround spel verder te ontwikkelen. De kritiek motiveert hem om harder te werken en zijn potentieel volledig te benutten.

Hij is zich ervan bewust dat de verwachtingen bij Ajax hoog zijn en hij wil aan die verwachtingen voldoen. Kraay junior suggereerde dat Gaaei het meest tot zijn recht komt in een systeem met drie centrale verdedigers en twee wingbacks. Gaaei reageerde lachend op deze opmerking, maar gaf aan dat zijn focus nu volledig ligt op Ajax en het behalen van resultaten.

Hij is vastbesloten om met Ajax nog twee wedstrijden te winnen en zo de positie op de ranglijst te verbeteren. Hij benadrukte dat hij zich niet laat afleiden door speculaties over tactische formaties en zich volledig concentreert op zijn rol binnen het huidige team. Over zijn goal vertelde hij dat de actie voorafgaand aan de treffer was ingestudeerd tijdens een training. Hoewel de aanname niet perfect was, had hij vertrouwen in zijn schot en waagde hij zijn kans.

Het was een moment van geluk en precisie, dat resulteerde in een belangrijke goal voor Ajax. Gaaei's openhartigheid en eerlijkheid in het interview gaven een kijkje in de persoonlijkheid van de Deense verdediger en zijn ambitie om zich verder te ontwikkelen bij Ajax. Hij is een speler die zich niet schuwt om kritiek te beantwoorden en die vastbesloten is om zijn waarde te bewijzen





