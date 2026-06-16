G7-top in Évian: Frankrijk neemt zware beveiligingsmaatregelen en voorbereidt charmeoffensief op Trump

Tijdens de G7-top in Évian heeft Frankrijk uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen met 16.000 veiligheidsmedewerkers. De relatie tussen Macron en Trump is gespannen, maar Frankrijk hoop op een respectvolle discussie. Agendaonderwerpen zoals de Iran-oorlog en de toevoer door de Straat van Hormuz staan centraal. Ook zal Oekraïense president Zelensky direct met特朗普 overleggen over meer luchtverdediging. Europese leiders zijn onzeker door Trumps dreigementen en impopulariteit. Macron probeert Trump te pakken met een charmeoffensief, inclusief een diner in Versailles, om een vroegtijdige vertrek te voorkomen en een geslaagde top te garanderen.

Voor de G7-top in Évian aan het Meer van Genève heeft Frankrijk zware veiligheidsmaatregelen genomen. Met 16.000 man veiligheidspersoneel is het kuuroord nu een van de zwaarst beveiligde plekken ter wereld.

Emmanuel Macron ontving Donald Trump voor het openingsdiner. De relatie tussen beide presidenten is in Trumps tweede termijn naar een dieptepunt gezakt. In een interview met de Franse zender TF1 zei Macron dat hij hoopt op een "respectvolle, maar stevige discussie" met de Amerikaanse leider.

"Ik ben pragmatisch," zei hij. "Ik draag maar één tenue, en dat is dat van Frankrijk. " Op de agenda staan ook de economische gevolgen van de Iran-oorlog. Tot grote ergernis van de Amerikaanse president wordt die door anderen 'niet de onze' genoemd.

Maar de gevolgen voor hen zijn wél groot. Trump eist hulp bij het openen van de Straat van Hormuz. Daarvoor ligt een Brits-Frans plan klaar, maar landen willen pas bijdragen nádat het daar rustig is geworden. De druk zal groot zijn de komende dagen al met harde toezeggingen te komen.

Macron zei daarover tegen TF1 dat het vliegdekschip Charles de Gaulle "binnen twee à drie dagen kan worden ingezet.

" De bijeenkomsten in de wandelgangen zijn minstens zo belangrijk. De Oekraïense president Zelensky hoopt op rechtstreeks overleg met Trump. De Amerikaans-Russische onderhandelingen over een eind aan de oorlog zitten muurvast; Zelensky zal aandringen op meer luchtverdediging. De band tussen de Amerikanen en de andere G7-landen staat onder grote druk.

Trump dreigde begin dit jaar met annexatie van Groenland, legde de EU heffingen op en zet de Europeanen onder druk zo snel mogelijk veel meer te gaan doen voor hun eigen verdediging. De Amerikaanse president is zó impopulair in Europa dat zelfs de Italiaanse premier Meloni afstand neemt. Het Europese vertrouwen in de VS onder Trump is verder gedaald, Makkelijk zal het niet worden overeenstemming te bereiken; met Trump in de buurt is ruzie nooit ver weg.

Als hij dit keer wél tot het einde blijft én iedereen de G7-top zonder al te veel kleerscheuren verlaat, is de bijeenkomst geslaagd en zal gastheer Macron opgelucht ademhalen. Premier Takaichi (Japan), bondskanselier Merz (Duitsland), premier Meloni (Italië), president Trump (VS), EU-voorzitter Von der Leyen, premier Carney (Canada), premier Starmer (VK), voorzitter Europese Raad Costa en president Macron (Frankrijk), is die de afgelopen jaren flink bekoeld.

"Er wordt veel te veel gepraat en maar wat geroepen", zei Macron in april, nadat Trump had gedreigd uit de NAVO te stappen. "We hebben behoefte aan stabiliteit, rust en vrede. Dit is geen show.

" Het bleef niet bij woorden alleen. Macron houdt druk op Rusland met de coalition of the willing, de landen die Oekraïne bijstaan. Frankrijk zette dit jaar ook stappen om nauwer samen te werken met andere Europese landen op het gebied van Toch lijkt de Franse strategie voor deze top vooral gericht op een charmeoffensief.

Het belangrijkste is om te voorkomen dat de Amerikaanse president vroegtijdig vertrekt zoals vorig jaar in Om dit voor elkaar te krijgen grijpt Macron terug op een beproefde tactiek: de kunst van het verleiden. Eerder was Trump al eregast bij de 14 juli-parade en de heropening van de Notre Dame. Deze week dineert hij na afloop van de top in het Château de Versailles.

Tussen het marmer en het goud zullen Macron en Trump proosten op de 250-jarige onafhankelijkheid van de VS. En wie weet, op een geslaagde G7





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