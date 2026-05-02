FvD Helmond neemt afstand van gezondheidscoach die chemotherapie afraadt

Forum voor Democratie Helmond distantieert zich van de uitspraken van Anne Eißfeller, die in een uitzending van BOOS controversiële adviezen gaf aan kankerpatiënten, waaronder het vermijden van chemotherapie en het volgen van een dieet met kwark en lijnzaadolie. De partij benadrukt dat haar uitspraken geen raakvlak hebben met hun politieke standpunten.

De Helmond se fractie van Forum voor Democratie neemt publiekelijk afstand van de controversiële uitspraken van Anne Eißfeller , een gezondheidscoach die eerder op de kieslijst van de partij stond.

Eißfeller kwam recentelijk in het nieuws door een uitzending van het programma BOOS, waarin ze schokkende adviezen gaf aan kankerpatiënten. Ze adviseerde patiënten om traditionele behandelingen zoals chemotherapie te vermijden en in plaats daarvan te kiezen voor een dieet bestaande uit kwark en lijnzaadolie. Deze adviezen, die geen enkele wetenschappelijke basis hebben, hebben geleid tot brede verontwaardiging en kritiek.

Fractievoorzitter Theo Heller benadrukt dat de uitspraken van Eißfeller in geen enkel opzicht overeenkomen met de politieke standpunten van Forum voor Democratie. Hij stelt dat Eißfeller volledig verantwoordelijk is voor haar eigen handelingen en methoden, en dat de partij zich primair richt op lokale politieke kwesties en zich niet bemoeit met individuele medische adviezen.

Heller verduidelijkt dat Eißfeller op een 'niet verkiesbare' positie, namelijk plek 20, op de kieslijst stond tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen en dat ze sindsdien niet actief is voor FvD Helmond. De partij geeft aan niet op de hoogte te zijn geweest van de praktijken en uitspraken van Eißfeller voorafgaand aan de BOOS-uitzending.

Eißfeller baseert haar adviezen op de ideeën van de Duitse chemicus Johanna Budwig, die in de jaren vijftig een controversiële theorie ontwikkelde over de rol van vetzuren bij kanker. Volgens Eißfeller zou een dieet met kwark en lijnzaadolie een genezingskans van maar liefst 98 procent bieden aan kankerpatiënten. Deze bewering is echter volledig ongefundeerd en wordt door de medische wetenschap resoluut afgewezen.

De gevaarlijke aard van haar advies wordt onderstreept door haar bewering dat chemotherapie 'kankerverwekkend' is en 'mensen doodt', een uitspraak die in schril contrast staat met de bewezen effectiviteit van chemotherapie bij de behandeling van veel soorten kanker. De claims van Eißfeller zijn door oncoloog Vincent Dezentjé van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis als 'totale onzin' bestempeld. Hij benadrukt het belang van evidence-based medicine en waarschuwt voor de potentieel schadelijke gevolgen van het opvolgen van dergelijke ongefundeerde adviezen.

Het is cruciaal dat kankerpatiënten zich laten behandelen door gekwalificeerde medische professionals en zich baseren op wetenschappelijk bewezen behandelmethoden. Het verspreiden van misinformatie over kankerbehandelingen kan leiden tot vertraging van de juiste behandeling, waardoor de kans op genezing afneemt en de kwaliteit van leven van patiënten verslechtert.

De afstandneming van Forum voor Democratie is een belangrijke stap om duidelijk te maken dat de partij geen verantwoordelijkheid draagt voor de gevaarlijke adviezen van Eißfeller en om te voorkomen dat haar uitspraken worden geassocieerd met de politieke standpunten van de partij. De zaak werpt een licht op de risico's van pseudowetenschap en de noodzaak van kritisch denken bij het beoordelen van gezondheidsinformatie, vooral in een tijd waarin desinformatie zich snel kan verspreiden via sociale media en andere online platforms.

Het is van groot belang dat de publieke opinie wordt beschermd tegen dergelijke misleidende en potentieel schadelijke informatie





