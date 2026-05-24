Futsal Amsterdam wint halve finale play-offs met lucky goal

Futsal Amsterdam heeft in de halve finale van de play-offs een belangrijke overwinning behaald. De Amsterdamse club versloeg ZVG met 2-1 en profiteert hiermee van een lucky goal van Oscar Abouseada.

Met een frommelgoal bezorgt Oscar Abouseada zijn club Futsal Amsterdam een prima start in de halve finale van de play-offs. De Amsterdamse zaalvoetballers wonnen met 2-1 van ZVG in sporthal Elzenhagen.

Een lucky goal, maar natuurlijk een heel lekker gevoel. Doelman Dave Stet gooide de bal precies goed en ik moest gelijk schieten, vertelt een dolblije Oscar Abouseada na afloop. Nadat de bal in het doel belandde, stond er nog één seconde op de klok. We hebben laatste periode veel wedstrijden gespeeld en we zaten er redelijk doorheen.

Dus nu konden we gelukkig onze krachten sparen. In het zaalvoetbal zijn hoge uitslagen gebruikelijk. Zo versloeg Futsal Amsterdam in de kwartfinale BE'79 met twee doelpuntrijke wedstrijden: 6-3 en 6-6. Op deze zondag zagen de toeschouwers in sporthal Elzenhagen vooral veel strijd en passie.

Bij rust stond het nog 0-0. Na rust namen beide ploegen wat meer risico en dat zorgde voor meer kansen. Ismail Bouhalhoul zette Futsal Amsterdam na vijf minuten spelen in de tweede helft op voorsprong. Toch kwamen de bezoekers niet veel later weer op gelijke hoogte.

Het leek erop dat een verlenging aan te pas zou komen, want de reglementen schrijven voor dat er een winnaar moet komen. Met nog zes seconden op de klok kregen de bezoekers een vrije trap. De trainer van ZVG vroeg een time-out aan. Ondanks het korte overleg leverde de standaardsituatie niets op.

In de tegenaanval vond Abouseada het doel en volgde een enorme ontlading. We hebben drie keer van ZVG verloren, blikt trainer Ahmed Baghouz terug op de eerdere ontmoetingen in de reguliere competitie. Twee van de drie keer vonden we dat het onterecht was, dus we hadden wat goed te maken. Zo staat Futsal Amsterdam aan de leiding in deze best-of-three confrontatie.

Aankomende vrijdag om 21.00 uur volgt het tweede duel. Bij winst plaatsen de Amsterdammers zich voor de finale. Als ze verliezen volgt een beslissingswedstrijd





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Futsal Amsterdam Play-Offs Halffinale ZVG Lucky Goal Dave Stet Oscar Abouseada High Scores Best-Of-Three Play-Off Finales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tientallen kapotgeslagen ruiten ING-kantoor Amsterdam-Zuidoost, dat voor zoveelste keer doelwit isING-kantoor Bijlmerdreef Amsterdam-Zuidoost opnieuw vernield: tientallen ruiten ingeslagen met klauwhamer. Politie deed aanhoudingen. Bekijk de beelden.

Read more »

Havenaren praten met Femke Halsema over verwantschap tussen Almere en Amsterdam'Wow! Ik loop gewoon mijn eigen jeugd weer binnen!' Het zijn de eerst woorden van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wanneer ze het Huis van Haven binnenloopt in Almere Haven.

Read more »

Wild politieachtervolging in Amsterdam: man opgepakt na vlucht door kanaalEen verdachte uit hetzelfde district als de Marathonweg, was vermoedelijk op weg naar een feestje, zou in het water zijn gevallen en is later opgepakt na een politie-overstag, zo meldt de politie.

Read more »

Wie helpt Riny met historische Gouden Koets-rit door Amsterdamse Jordaan?Riny Assink uit Haringhuizen rijdt vrijdag 29 mei met zijn Gouden Koets door de Jordaan Amsterdam. Doneeractie loopt nog. Lees het hele verhaal.

Read more »