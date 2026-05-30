Futsal Amsterdam verliest van ZVG, beslissende derde wedstrijd zondag

Futsal Amsterdam heeft vrijdagavond met 4-2 verloren van ZVG in de halve finales van het zaalvoetbal. Hierdoor volgt zondag een beslissende derde wedstrijd in Gorinchem om een plek in de finale.

Het is Futsal Amsterdam vrijdagavond niet gelukt om nu al door te stoten naar de finale om de landstitel bij het zaalvoetbal. Nadat de Amsterdammers vorige week de eerste confrontatie met ZVG hadden gewonnen, eindigde de tweede ontmoeting in een 4-2 nederlaag.

Hierdoor volgt zondag een beslissende derde wedstrijd. Amsterdam had het in de eerste helft enorm zwaar tegen de thuisploeg uit Gorinchem. ZVG was veel feller en liep in de eerste helft dankzij doelpunten van Aboubakr Ouaddhouh, Mohamed Bounaj en Gerben Sozeyedio uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong. In de tweede helft moest Amsterdam in de achtervolging en dankzij een rake vrije trap Ismail Bouhalhoul kwam het terug in de wedstrijd.

Toen vlak daarna Oscar Abouseada de bal heerlijk in de kruising pegelde, werd de thuisploeg zenuwachtig. Iliass Bouzit: 'Zij waren eerste helft zeker feller dan ons' - NH Sport / Frank van der Meijden Bij een 3-2 stand in het voordeel van ZVG wist Amsterdam dat het aan één doelpunt genoeg had om de finale te bereiken. Een gelijkspel was immers genoeg na de 2-1 zege in Amsterdam.

Het slotoffensief van de Amsterdammers kwam echter niet van de grond en ZVG sloeg zelfs nog een laatste keer toe op de tegenaanval. Mohammed Hazzat snelde op het Amsterdamse doel af, omspeelde keeper Dave Stet en schoot de bal in het doel: 4-2. Doordat beide ploegen allebei hun thuiswedstrijd wisten te winnen, volgt zondag een beslissingsduel. Omdat ZVG hoger eindigde in de competitie heeft de ploeg uit Gorinchem het thuisvoordeel.

De aftrap is om 15.30 uur. Deze nederlaag is een tegenvaller voor Futsal Amsterdam, dat eerder dit seizoen al indruk maakte met sterke prestaties in de reguliere competitie. Het team van coach Maxime Tison had gehoopt de finale te bereiken zonder de noodzaak van een derde wedstrijd, maar de fysieke en tactische superioriteit van ZVG in de eerste helft was te groot. De Gorinchemse ploeg, die in de competitie als tweede eindigde achter Amsterdam, toonde vechtlust en efficientie.

De 3-0 ruststand was verdiend, mede dankzij het uitstekende positiespel van aanvoerder Ouaddhouh en de snelheid van Bounaj. Amsterdam kon in de tweede helft weliswaar terugkomen, maar miste de scherpte om de gelijkmaker te forceren. De wisselwerking tussen ervaren spelers als Bouhalhoul en jong talent zoals Abouseada biedt hoop voor de toekomst, maar op het beslissende moment ontbrak het aan koelbloedigheid. Zondag wacht een allesbeslissende wedstrijd in Gorinchem, waar ZVG profiteert van het thuisvoordeel.

De ploeg uit de Merwestad heeft bewezen dat het op eigen veld moeilijk te verslaan is, getuige de overtuigende zege vrijdag. Futsal Amsterdam zal echter alles op alles zetten om de finale alsnog te bereiken. Trainer Tison zal naar verwachting dezelfde basisopstelling hanteren, maar met een aangepaste tactiek om de felheid van ZVG te neutraliseren. De druk ligt bij beide ploegen, maar vooral bij Amsterdam dat na de teleurstelling van de nederlaag moet herstellen.

De supporters hopen op een herhaling van de uitstekende prestatie in de eerste wedstrijd, waarin Amsterdam met 2-1 won. De finaleplaats is nog altijd binnen handbereik, maar dan moeten de Amsterdammers wel hun beste spel laten zien en fouten in de verdediging vermijden. De aftrap is om 15.30 uur en de wedstrijd is live te volgen via de lokale omroep





