Fusieplannen Rijksuniversiteit Groningen tijdelijk gestuit door Universiteitsraad

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moet haar plannen voor een fusie van faculteiten tijdelijk opschorten. Volgens de Universiteitsraad moet eerst de harmonisatie van processen tussen de bestaande faculteiten worden gerealiseerd, voordat over een eventuele fusie kan worden gesproken. Het oorspronkelijke plan, dat het aantal faculteiten van elf naar zeven wilde terugbrengen, stuitte op verzet vanwege vragen over werkdruk, financiële haalbaarheid en autonomie van faculteiten. Het bestuur trekt het plan in en focust zich eerst op standaardisatie, met een termijn van een jaar. Een definitief fusieplan moet in de zomer van 2027 klaar zijn met voldoende steun.

De plannen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een fusie van faculteiten zijn voorlopig van tafel. Eerst is het zaak dat de bestaande faculteiten op dezelfde lijn zitten, aldus de Universiteitsraad .

Volgende week donderdag spreekt de raad over een plan dat de faculteiten meer moet gelijktrekken. De RUG wil het aantal faculteiten terugbrengen van elf naar zeven. Dat heeft er deels mee te maken dat het aantal studenten aan de universiteit al jaren op rij afneemt. Ook hoopt het bestuur zo flink de kosten te drukken.

Eerder dit jaar werd bekend dat de RUG Maar het ziet er niet meer naar uit dat het aantal faculteiten snel verlaagd zal worden.

'Het fusieplan is van tafel gehaald omdat duidelijk was dat een ruime meerderheid tegen de plannen was', zegt Tim Tresoor, die namens Lijst Calimero in de Universiteitsraad zit. 'We hebben gedurende het proces meerdere malen input gevraagd van faculteiten, medewerkers en studenten', vervolgt Tresoor. 'Daaruit bleek dat er nog veel vragen waren over de werkdruk, het behoud van opleidingen van kleinere faculteiten, en ook of de fusieplannen financieel genoeg op zouden brengen.

' Die vragen werden volgens de Universiteitsraad niet voldoende beantwoord. Ook vreest de raad dat de uitvoering van het fusieplan extra werkdruk en kosten met zich meebrengt. Daar komt bij dat het grootste deel van de kostenbesparingen niet uit de fusie zelf komt, maar uit het gelijktrekken van de faculteiten, zegt Tresoor. Het plan bestond uit twee onderdelen, legt hij uit.

'De fusie zelf en het 'harmoniseren' van de verschillende faculteiten. ' Met dat laatste wil de universiteit de processen bij de verschillende faculteiten meer op elkaar laten aansluiten, bijvoorbeeld op het gebied van inschrijvingen. Ook studenten zouden er baat bij hebben, denkt Tresoor.

'Als opleidingen op dezelfde manier werken is het makkelijker om een vak te volgen bij een andere faculteit en dus een wat breder pakket te krijgen. ' De Universiteitsraad verwacht dat met het harmoniseren zo veel gewonnen kan worden, dat het eerst daarover moet gaan voordat er verder wordt gesproken over fusies. 'Gedurende het proces werden die twee onderdelen steeds samengevoegd', zegt Tresoor. De Universiteitsraad riep al meermaals op om die onderdelen uit elkaar te halen.

'Eerst werken aan een harmonisatieplan, dan kun je altijd daarna kijken of fusies daadwerkelijk iets toevoegen of niet. ' Het College van Bestuur heeft het originele plan teruggetrokken en focust zich nu eerst op het standaardiseren van de processen op de universiteit. 'We moeten kijken hoe ver we kunnen komen met de harmonisatie van de processen', aldus bestuursvoorzitter Jouke de Vries daarover tijdens een commissievergadering. 'We nemen er een jaar voor om te kijken hoe ver we kunnen komen.

En dan hoop ik dat we heel veel van die processen in gang hebben gezet.

' De fusie zelf gaat voorlopig de ijskast in, maar is nog niet meteen van tafel. In de zomer van 2027 moet het plan op tafel liggen waar een meerderheid in de Universiteitsraad achter staat. Voordat die meerderheid er is, moet er nog wel wat gebeuren, denkt Tresoor. Zo blijven de werkdruk en de kostenbesparingen volgens hem een punt van aandacht.

'En er zal meer gekeken moeten worden naar de voorwaarden die enkele faculteiten stelden om akkoord te kunnen gaan met een fusie. Sommige gaven aan: we willen onze autonomie behouden op bepaalde vlakken, we willen onze opleidingen kunnen blijven aanbieden, we willen in ons gebouw kunnen blijven.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rijksuniversiteit Groningen RUG Fusie Faculteiten Universiteitsraad Harmonisatie Processen Kostenbesparingen Studentenaantal Autonomie Faculteiten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presteren op het hockeyveld en voor de klas: 'Het vraagt om maatwerk'De selectie van de Oranje Dames voor de internationale hockeycompetitie FIH Pro League bestaat voor een groot deel uit Brabanders. Lisa Post is één van de tien internationals met Brabantse roots. De 27-jarige Eindhovense draait al jaren mee in de hockeytop, maar daarnaast heeft ze een ander doel als 'juf Lisa'.

Read more »

Gelijkspel Oranje is dompertje, maar Ens viert feest in tentHet 2-2 gelijkspel van Nederland tegen Japan op het WK voetbal is een teleurstelling voor de Oranjefans. Toch drukt de uitslag de pret in Ens niet, ziet organisator Edwin Spekschate in de feesttent van het jaarlijkse dorpsfeest. Omdat het WK voetbal samenvalt met het jaarlijkse dorpsfeest, combineert de organisatie beide evenementen. Na een gezamenlijke barbecue kijken zo'n honderd Ensenaars naar de wedstrijd. Het thema van het dorpsfeest is dit jaar 'Ensyfair trapt af!'. Zodra Nederland na rust op voorsprong komt, barst het feest los. Het Sneeker dweilorkest Útlopers zorgt voor extra sfeer. "Niks is leuker", zegt Spekschate. "Vooral de combinatie van Ensyfair en het WK kijken en dat samen doen met heel veel dorpsgenoten." Ook de aanwezigen die weinig van voetbal begrijpen, vermaken zich volgens de organisatie prima in de tent. "Ik snap er niets van", zegt een meisje. Een muzikant van het dweilorkest bekent zelfs nauwelijks iets van de wedstrijd te hebben gezien. "Het feestje voor de wedstrijd was hartstikke leuk", zegt hij met een brede grijns. Vlak voor tijd maakt Japan de gelijkmaker. Dit zorgt voor teleurstelling bij een deel van de aanwezigen. Een jonge fan geeft aan dat hij op winst had gerekend. Toch blijft de sfeer in het dorp positief. Na afloop klinkt in de tent herhaaldelijk de overtuiging dat Nederland alsnog maakt maakt op de het kampioenschap. "Ze worden wereldkampioen. Eén ding: ze worden wereldkampioen!"

Read more »

Memphis Depay moet het ontzien na invalbeurt tegen Japan: ‘Het werd bijna sneu’Verschillende journalisten hebben zich kritisch uitgelaten over de invalbeurt van Memphis Depay. Met name Arman Avsaroglu en Süleyman Öztürk waren niet te spreken over de impact van de aanvaller tegen Japan (2-2).

Read more »

'Koeman geeft het niet toe, maar is het ook eens met de kritiek op wisselbeleid'Youri Mulder denkt dat bondscoach Ronald Koeman het eens is met de kritiek op het wisselbeleid. Na afloop van het 2-2 gelijkspel tijdens de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan ging het vooral over de wissels van Koeman.

Read more »