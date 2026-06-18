Funcaps: OM denkt in 18 sterfgevallen bewijs te hebben tegen website

Het Openbaar Ministerie heeft in Zwolle gemeld dat bij achttien personen waarschijnlijk kan worden bewezen dat ze zijn overleden door middelen verkocht via Funcaps. Daarnaast zijn vier andere sterfgevallen onderzocht. De website verkocht stoffen zoals bromazolam, O-DSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie. De Nederlandse eigenaren van Funcaps, Jord van W. en Stefan P., begonnen in de coronatijd met neppillen in België en kregen daar een celstraf van drie jaar, waarvan achttien maanden onvoorwaardelijk. De zaak ligt in België in cassatie. Het OM eerder ook 58 mogelijke sterfgevallen onderzocht.

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Zwolle gemeld dat bij achttien personen waarschijnlijk kan worden bewezen dat zij zijn overleden doormiddelen die via de website Funcaps zijn verkocht.

Daarnaast zijn nog vier andere sterfgevallen in onderzoek die mogelijk verband houden met deze verkoop. eerder had het OM al 58 sterfgevallen onderzocht die mogelijkerwijs gerelateerd zijn aan de verkochte producten van Funcaps. De website verkocht diverse stoffen zoals bromazolam (een kalmeringsmiddel), O-DSMT (een pijnstillende stof) en 2F-ketamine (een verdovende drug). Volgens het OM werden deze producten geleverd zonder enige bijsluiters of gebruiksinformatie en werd de verkoop gestimuleerd via kortingsacties en samengestelde proefpakketten.

De Nederlandse eigenaren van Funcaps, Jord van W. (31) en Stefan P. (30), startten hun bedrijfsvoering tijdens de coronapandemie met de verkoop van zogenaamde neppillen in België. justitie stelt dat zij onvoldoende op de hoogte waren van de Belgische wetgeving en ook niet wisten wat ze exact verkochten. De gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan het gebruik van de stoffen hebben ze volgens het hof ook neergelegd bij de klanten.

In België werden de two mannen in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan achttien maanden onvoorwaardelijk, voor illegale handel in medicijnen en drugs. Daarnaast werden geldboeten opgelegd en een groot bedrag aan vermoedelijke inkomsten verbeurd verklaard, wat inhoudt dat beslag wordt gelegd op die geschatte inkomsten. Het hof oordeelde dat de verdachten bewust de risico's hebben genegeerd bij de verkoop aan Belgische klanten.

Het Belgische OM had in hoger beroep vijf jaar gevorderd en wees onder meer op een overlijden in 2021 dat in verband werd gebracht met middelen gekocht via Funcaps. De zaak tegen Funcaps in België ligt momenteel in cassatie bij het Hof van Cassatie, dat zich bezighoudt met mogelijke juridische of procedurele fouten in de eerder genomen beslissingen.

De Nederlandse justitie blijft de bredere gevolgen van de verkoop van deze middelen onderzoeken, met name de mogelijke doodslijden die veroorzaakt zijn door de producten die zonder adequate veiligheidsinformatie werden verspreid. De verkoopstrategie van Funcaps, met proefpakketten en kortingen, heeft volgens het OM bijgedragen aan de wijdverspreide beschikbaarheid van deze riskante stoffen. De eigenaren worden door justitie gezien als verantwoordelijk voor het negeren van de gezondheidsrisico's en het gebrek aan comply met de wetgeving.

De uitkomst van de Belgische cassatie zal mogelijk invloed hebben op de doorlopende Nederlandse procedure. Tot slot benadrukt het OM de ernst van de zaken en de noodzaak om dergelijke illegale handel in middelen streng aan te pakken om verdere slachtoffers te voorkomen





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