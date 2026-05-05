FrieslandCampina investeert 90 miljoen euro in eiwitproductie

FrieslandCampina investeert 90 miljoen euro in de modernisering van fabrieken in Veghel, Bedum en Workum om in te spelen op de groeiende vraag naar eiwitrijke voeding en dranken.

FrieslandCampina, een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld, kondigt een substantiële investering van 90 miljoen euro aan, verdeeld over verschillende productielocaties in Nederland. Een aanzienlijk deel van dit bedrag, namelijk een groot deel, is bestemd voor de modernisering van de fabriek in Veghel .

Deze investering is strategisch gericht op het inspelen op de groeiende vraag naar eiwitrijke voeding en dranken, een trend die wereldwijd steeds meer aan populariteit wint. De modernisering van de Veghelse fabriek zal FrieslandCampina in staat stellen om efficiënter te produceren en te voldoen aan de veranderende behoeften van de markt. Naast Veghel worden ook de fabrieken in Bedum, Groningen, en Workum, Friesland, betrokken bij deze investeringsronde.

In deze locaties zal FrieslandCampina zich richten op het ontwikkelen van nieuwe processen om eiwitingrediënten te extraheren uit wei, een bijproduct van de kaasproductie. Deze eiwittingrediënten zullen vervolgens worden gebruikt in diverse toepassingen, waaronder sportvoeding, kindervoeding en medische voeding. De focus ligt op het benutten van de volledige waarde van de melkstroom en het creëren van hoogwaardige, duurzame ingrediënten. De productie van eiwittingrediënten uit wei is een innovatieve stap die aansluit bij de groeiende vraag naar plantaardige en duurzame eiwitbronnen.

Wei, traditioneel gezien een bijproduct, wordt nu omgezet in een waardevolle grondstof voor de voedingsindustrie. FrieslandCampina speelt hiermee in op de veranderende voedingsgewoonten, waarbij consumenten steeds vaker kiezen voor producten met een hoog eiwitgehalte, bijvoorbeeld om hun sportprestaties te verbeteren, hun spiermassa te vergroten of een vegetarisch of veganistisch dieet te volgen. De eiwittingrediënten van FrieslandCampina zullen te vinden zijn in een breed scala aan producten, zoals eiwitrijke repen, dranken, yoghurt en andere voedingsmiddelen.

De investering in de verwerking van wei is niet alleen economisch aantrekkelijk, maar draagt ook bij aan een duurzamere voedselproductie door het verminderen van afval en het optimaal benutten van grondstoffen. Eerder heeft FrieslandCampina al stappen gezet in deze richting door de overname van Wisconsin Whey Protein, een Amerikaanse producent van wei-eiwitten, en door investeringen in de verwerking van wei in Borculo, Gelderland. Anne Peter Lindeboom, president van FrieslandCampina Ingredients, benadrukt dat de wereldwijde vraag naar geavanceerde eiwitoplossingen snel toeneemt.

De investeringen zijn essentieel om de Nederlandse fabrieken vooruitstrevend te houden en aan te sluiten op de toekomstige markt- en klantbehoeften. Naast het inspelen op de groeiende vraag naar eiwitten, heeft FrieslandCampina ook oog voor duurzaamheid. De vervanging van oudere productielijnen door efficiëntere technologieën zal leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waardoor de ecologische voetafdruk van het bedrijf wordt verkleind.

De verwachte voltooiing van de investeringen is in 2028, waarna FrieslandCampina volledig is toegerust om te profiteren van de groeiende markt voor eiwitrijke voeding en dranken. Deze investering is een belangrijke stap in de strategie van FrieslandCampina om een leidende positie te behouden in de zuivelindustrie en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzamere voedselproductie. Het bedrijf zet hiermee in op innovatie, efficiëntie en duurzaamheid, en versterkt daarmee zijn positie als een belangrijke speler in de wereldwijde voedingsmarkt.

De focus op eiwittingrediënten uit wei is een voorbeeld van hoe FrieslandCampina waarde creëert uit bijproducten en bijdraagt aan een circulaire economie





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frieslandcampina Investering Eiwit Voeding Zuivel Veghel Bedum Workum Wei Sportvoeding Kindervoeding Medische Voeding Duurzaamheid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Ajax aast op Betis-buitenspeler met afkoopclausule van 30 miljoen euro'Volgens Diario de Sevilla wil Ajax zich gaan versterken met Pablo García. Daarmee zijn de Amsterdammers één van de geïnteresseerde clubs in de negentienjarige Spanjaard.

Read more »

Raphinha gewild in Saudi-Arabië: megabod van 90 miljoen euroVolgens El Pais overwegen meerdere clubs in Saudi-Arabië een bod van 90 miljoen euro op Raphinha van FC Barcelona. De Braziliaan, die dit seizoen minder speelt vanwege blessures, zou een jaarlijks salaris van 30 miljoen euro kunnen verdienen in het Aziatische land. Of Barcelona en Raphinha openstaan voor een transfer is onbekend.

Read more »

Ajax houdt ruim negen miljoen euro over aan Akpom, meeste Mislintat-aanwinsten wegDoor de promotie van Ipswich Town ontvangt Ajax nog ruim negen miljoen euro voor Chuba Akpom. Negen van de twaalf aankopen van Sven Mislintat zijn inmiddels vertrokken uit Amsterdam. VoetbalPrimeur onderzoekt de financiële gevolgen van de mislukte transfers.

Read more »

Podium Zuidhaege kan twintig jaar langer mee na operatie van bijna 4 miljoen euroHet Asser cultuurgebouw uit 1995 wordt van onder tot boven geïsoleerd, krijgt een nieuwe buitengevel en wordt gasloos. De hele verduurzamingsoperatie moet over een jaar klaar zijn.

Read more »

Joey Veerman op weg naar transfer voor 20 miljoen euroPSV-middenvelder Joey Veerman staat op het punt om de club te verlaten voor een transfersom van ongeveer 20 miljoen euro. Hij hoopt in een top vijf-competitie te spelen.

Read more »

FrieslandCampina vernieuwt fabriek in Workum: meer vraag naar eiwitrepenHet melkbedrijf investeert daarmee in het verwerken van wei, dat is de vloeistof die als bijproduct overblijft bij het maken van kaas.

Read more »