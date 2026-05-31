Friese community rouwt om Tom, ontstekt door diefstal, examenrecord en hoogspanningscontroverse

Tom, de geliefde stadsnomade uit Leeuwarden, is overleden. Tegelijkertijd kreeg de regio te maken met een grootschalige kabeldiefstal, recordaantallen examen Fries en protesten over een nieuwe hoogspanningsverbinding.

Tom, de bekende stadsnomade van Leeuwarden, is plotseling overleden. Zijn overlijden heeft een diepe schok veroorzaakt onder de Friese gemeenschap, waar hij al jarenlang een vertrouwd gezicht was in de straten en grachten van de hoofdstad.

Tom was meer dan een eenvoudige verkoper van tweedehands spullen; hij was een eigenwijze ondernemer die zijn eigen regels maakte en vaak onverwacht opduikte met een glimlach en een anekdote. In de dagen na zijn overlijden verzamelden vrienden, mede‑ondernemers en voorbijgangers zich bij de plek waar hij vaak stond, om hun medeleven te betuigen en herinneringen te delen.

De lokale krant plaatste een lange rouwbericht en een foto van Tom in zijn kenmerkende pet, waardoor het verdriet onder de lezerij nog verder groeide. In een ander opvallend incident is er in het Friese dorp Serhústerfean een inbraak gepleegd op het industrieterrein aan de Meander, waar Bolhuis Metaal Recycling gevestigd is. Tijdens het pinksterweekend werd een aanzienlijke hoeveelheid koper- en glasvezelkabels gestolen.

De politie ontving de melding op dinsdag om 08.15 uur en heeft sindsdien een onderzoek ingesteld, maar tot nu toe is er nog niemand aangehouden. De diefstal veroorzaakt niet alleen economische schade voor het recyclingbedrijf, maar zet ook een schaduw over de veiligheid van industriële locaties in de regio, wat vragen oproept over de effectiviteit van de huidige bewakingsmaatregelen. Tegelijkertijd worstelen honderden leerlingen in de provincie met hun eindexamens.

Na tweeënhalve week van intensieve voorbereiding, die gepaard ging met veel stress en vermoeidheid, waren de laatste examens afgelopen. Op de laatste examendag, woensdag, werden vakken als Spaans, Arabisch en het Fries getest. Een historisch record werd gevestigd: dit jaar deden 200 leerlingen in Fryslân hun examen Fries, het hoogste aantal ooit. Omroep‑redacteur Sippie Miedema bezocht de Havotop in Burgum om de leerlingen te feliciteren en hun inspanningen te erkennen.

De examenresultaten zullen komende weken worden bekendgemaakt en zullen ongetwijfeld een impact hebben op het onderwijsbeleid in de provincie. De provincie Fryslân en diverse betrokken gemeenten blijven luidkeels protesteren tegen de compensatie die het Rijk heeft aangeboden voor de aanleg van een zware hoogspanningsverbinding door hun grondgebied. Volgens de lokale bestuurders is de geboden financiële tegemoetkoming onvoldoende, gezien de omvang van de ingrijpende werkzaamheden en de verstoring van het landschap en agrarische bedrijven.

De discussie over de uitkoopregeling voor omwonenden heeft geleid tot felle debatten in de gemeenteraadszalen, waarbij men pleit voor een meer billijke en transparante regeling. Het onderwerp blijft een brandpunt in de regionale politiek, met de verwachting dat er binnenkort een nieuwe onderhandelingsronde zal plaatsvinden. Ondertussen werd de jaarlijkse Fietselfstedentocht op pinkstermaandag gehouden onder stralend zonnig weer. Deze dag stond in het teken van plezier, sport en onderlinge verbondenheid.

Duizenden deelnemers en toeschouwers genoten van de warme temperaturen en de schilderachtige routes die de Friese steden met elkaar verbond. De tocht werd geprezen om zijn organisatie en de gezellige sfeer, en leverde een welkome afleiding na de intensieve examenperiode. De combinatie van sportieve inspanning en sociale samenkomst maakte van deze dag een waar feest voor de Friese gemeenschappen





