Fries landelijk verzet tegen bovengrondse 380‑kilovolt kabels van TenneT

Staatsbedrijf TenneT wil 400 km bovengrondse 380 kV-kabels aanleggen om groeiende stroomvraag te kunnen beantwoorden, maar bewoners in Friesland, ondernemers en lokale politici protesteren tegen de nabijheid, mogelijke storingen en langzame procedures. De overheid biedt een uitkoopprogramma, terwijl TenneT ondergrondse alternatieven afwijst.

Doordat steeds meer Nederlanders kiezen voor elektrische auto's en warmtepompen, stijgt de vraag naar elektriciteit in een tempo dat de huidige netbeheerder moeilijk kan bijbenen.

Het gevolg is een toenemende netcongestie op tal van locaties door het land. Duizenden ondernemers kunnen hun bedrijf niet aansluiten op het stroomnet en de realisatie van nieuwe woonwijken loopt vertraging op. Om deze knelpunten op te lossen, wil staatsbedrijf TenneT een netwerk van 400 kilometer bovengrondse hoogspanningskabels op 380 kilovolt aanleggen. Een groot deel van die nieuwe bovengrondse verbindingen moet langs de route tussen Groningen en de Noordoostpolder komen.

De plannen stuiten echter op sterk lokaal verzet, vooral in Friesland, waar bewoners en lokale politici hun ongenoegen uiten. Folkert Sonsma, een bewoner van Leeuwarden die direct aan het water woont, maakt zich grote zorgen over de naderende kabels. Hij waarschuwt dat de draden vrijwel op de steiger van zijn huis zullen uitkomen en dat dit een onaanvaardbare impact heeft op zijn leefomgeving.

"Als de plannen doorgaan, dan komen de draden straks bijna over onze steiger. Dan komt het heel dicht bij ons. Daar maken we ons grote zorgen om", aldus Sonsma. De overheid heeft een uitkoopprogramma opgezet voor bewoners die binnen een straal van honderd meter van een nieuw hoogspanningsnet komen te wonen.

Sonsma stelt echter dat hij niet op vijftig meter van een hoogspanningsmast wil wonen en dat hij dan zou moeten verhuizen, iets wat hij absoluut wil vermijden. Eefje van Gorp, senior adviseur bij TenneT, maakt duidelijk dat ondergrondse kabels geen realistisch alternatief zijn voor de beoogde uitbreiding. Ze verwijst naar twee eerdere projecten waarbij 380‑kilovolt leidingen bovengrondse werden aangelegd en waarin tien keer meer storingen werden gemeten dan bij ondergrondse aansluitingen.

Ze benadrukt daarnaast hoe traag de procedures in Nederland verlopen: "We hebben zestienduizend ondernemers in de wachtrij en veel woonwijken kunnen voorlopig niet op het stroomnet worden aangesloten. Het duurt vaak tien jaar om te praten en pas drie jaar om te bouwen. Dat moet echt sneller.

" Ook lokale ondernemers die hun bedrijfsvoering zien bedreigd door de plannen laten hun stem horen. Meine van Beets, eigenaar van een kampeerboerderij, vertelt dat de komst van een nieuwe mast op vijftig meter afstand van zijn terrein het kamperen eronder praktisch ondenkbaar maakt. Hij vreest dat hij een deel van zijn bedrijf moet sluiten omdat gasten geen bereidheid zullen hebben om te overnachten onder een hoogspanningsmast.

Daarnaast uit Engbert van Esch, wethouder van het Friese Achtkarspelen, zijn zorgen over landschapsvervuiling, mogelijke gezondheidsrisico's en de waardevermindering van woningen. Hij vergelijkt de situatie met een snelweg zonder op‑ en afritten: Friesland zou de lasten dragen, maar niet profiteren van de voordelen. Staatssecretaris Jo‑Annes de Bat heeft de moeilijke beslissing moeten nemen om een nieuw hoogspanningsnetwerk in Noord‑Nederland toe te staan, ondanks de heftige lokale tegenstand.

De discussie blijft voortduren, terwijl de dringende behoefte aan extra capaciteit voor elektrische mobiliteit en verduurzaming van gebouwen alom actueel is. Het is nu aan de beleidsmakers om een evenwicht te vinden tussen nationale energiedoelstellingen en de legitieme zorgen van de Friese bevolking, zodat een snelle en betrouwbare uitrol van de infrastructuur kan plaatsvinden zonder onnodige schade aan de leefomgeving





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Energievoorziening Hoogspanningsinfrastructuur Friesland Lokale Oppositie Duurzame Mobiliteit

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