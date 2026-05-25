Friends Buy House Together to Escape High Housing Prices

Three friends, Jonathan, Rik, and Daniël, decided to buy a house together in a competitive housing market. They faced challenges in getting a mortgage for three people but found a solution by adding a fourth friend, Daniël. The house has 130 square meters, four bedrooms, and a sleek interior.

Nog één week, dan trekken de vrienden Jonathan, Rik en Daniël samen hun nieuwe koophuis in. In een woningmarkt waar solo kopen voor velen onbereikbaar is, besloten de drie vrienden het anders te doen.

Hun hypotheekadviseur was echt aan het freestylen. Een woonoppervlak van 130 vierkante meter, vier slaapkamers en strak gestucte muren: het is een wereld van verschil met leeftijdsgenoten die het moeten doen met een krappe studentenkamer. Over een week zijn de vrienden eigenaar van een echt 'grote mensenhuis': een eengezinswoning in een degelijke straat in Velsen-Noord. Het plan ontstond vrij spontaan.

Als Jonathan Zonneveld en Rik Tolstra in de auto zitten om ergens een broodje te halen, gooit Rik het idee op. Ik was al met mijn broer aan het kijken, maar dat raadde mijn vader af. Dus vroeg ik het aan Jonathan. Na een kleine inventarisatie bleek met z’n tweeën kopen nog niet haalbaar, dus sloot Daniël de Goede aan.

De jongens werken alle drie bij Tata Steel, waar ze de bedrijfsschool volgden. We hebben alle drie een vast contract, wat helpt bij het krijgen van een hypotheek, zegt Rik. Toch bleek dat nog een hele uitdaging. Onze hypotheekadviseur was echt aan het freestylen.

De ABN wilde geen hypotheek verstrekken aan drie personen. De ING stond er wel voor open, zegt Rik. Maar een gezamenlijke rekening met drie personen is niet mogelijk. Jonathan zit er niet in.

Best gek. Het systeem is er niet op gebouwd, terwijl dit een mooie manier zou zijn voor jongeren om wél de deur uit te kunnen. Voor de jonge mannen is het dé manier om een voet tussen de deur te krijgen op de woningmarkt. De prijzen blijven maar stijgen.

Dit is natuurlijk ook een investering, zegt Daniël. Terwijl hun moeders het vooral jammer vinden dat hun zoons al uitvliegen, stonden de vaders van Rik en Daniël direct positief tegenover het plan. Inmiddels zijn ze de jonge mannen druk met de inrichting. We hebben al een bank gekocht.

We hebben een koelkast, een koffiezetapparaat, een tv heb ik al. Stoelen hebben we gekregen. Dat het om een mannenhuishouden gaat, blijkt al snel. Op de vraag wat ze doen als een van hen het huis wil verlaten, reageert Jonathan: Mijn moeder, vriendin en schoonmoeder begonnen ook al over afspraken.

Wij zijn gewoon simpel. De jongens beginnen te lachen. Nou ja, we hebben daar mondelinge afspraken over, zegt Jonathan. Rik: Wil Jonathan er bijvoorbeeld over een jaar uit, dan kijken we of we hem uit kunnen kopen of dat er een andere vriend in komt.

Daniël vult aan: Dit wordt dan gewoon een soort opstapwoning voor vrienden die niet meteen op zichzelf kunnen. Het doucheputje voor Daniël. De taakverdeling is in ieder geval glashelder. Rik gaat koken en de boodschappen doen.

Jonathan neemt de was op zich. Daniël krijgt het doucheputje. Jonathan: Nou ja, doordeweeks douchen we op Tata. Het gaat dus alleen om het weekend.

Misschien komen we dan door zonder dat te doen? Maar we gaan wel de douchedeur wissen. Thuis doe ik dat nu niet, maar in mijn eigen huis straks wel. Als je de was niet doet en je moet in je onderbroek naar werk, leer je het snel genoeg.

Of ze het aanraden om een woning te kopen met vrienden? Daar kunnen ze nog geen uitspraken voer doen. Een collega zei wel: samenwonen met vrienden was de beste tijd van mijn leven. Als we elkaar zat zijn, hebben we allemaal onze eigen kamer. Ik heb er wel vertrouwen in





