Frenkie de Jong: "We willen nog veel meer winnen"

De selectie van FC Barcelona is gehuldigd in het centrum van de stad. Frenkie de Jong, middenvelder, droomde vanaf het dek van de bus over meer prijzen. De Jong, die in de kampioenswedstrijd tegen Real Madrid (2-0 zege) inviel, heeft al drie keer gewonnen met Barça, maar in de Champions League wil het maar niet lukken. Dit seizoen vloog Barcelona er met wat pech in de kwartfinale uit tegen Atlético Madrid. Een jaar eerder stond Barça al met één been in de finale, maar kwam Internazionale toch nog langszij. De laatste keer dat Barcelona de Champions League won was in 2015.

