Frenkie de Jong twijfelgeval voor wedstrijd tegen Zweden

Frenkie de Jong is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij een botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding heeft opgelopen.

Frenkie de Jong is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Zweden . De middenvelder was betrokken bij een botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding heeft opgelopen.

Koeman begint op de persconferentie: We verwachten dat Quinten Timber er na de wedstrijd tegen Zweden weer bij kan zijn. Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat Timber het duel met Zweden aan zich voorbij moet laten gaan vanwege een lichte hersenschudding. De Jong lijkt ook niet ongeschonden uit de wedstrijd te zijn gekomen. Frenkie heeft van die botsing ook wat lichte klachten.

Hij heeft grotendeels meegetraind. We wachten af wat de reactie is van de training, dus hij is nog een licht vraagteken. Koeman wilde niet te veel vertellen over de situatie. Er waren meerdere spelers bij betrokken.

Quinten struikelde en viel over De Jong heen. Er zijn allemaal regels waardoor we niet kunnen en mogen aangeven wat er precies is. Dat is waarom niet. Ik denk dat ik al veel zeg.

Zaterdag trapt het Nederlands elftal om 19.00 uur af tegen Zweden. Het is onduidelijk of Frenkie de Jong zal meedoen aan de wedstrijd. Koeman wilde niet te veel vertellen over de situatie. Hij zei dat er meerdere spelers bij betrokken waren en dat Quinten struikelde en viel over De Jong heen.

Hij wilde niet zeggen wat er precies gebeurde, maar zei dat er regels zijn die ze niet kunnen en mogen aangeven wat er precies is. Het is dus nog niet duidelijk of Frenkie de Jong zal meedoen aan de wedstrijd tegen Zweden. Het Nederlands elftal speelt Zaterdag om 19.00 uur tegen Zweden. Frenkie de Jong is een belangrijke speler voor het Nederlands elftal en zijn afwezigheid zou een grote verlies zijn voor het team. Het is dus hopelijk dat hij wel meedoet aan de wedstrijd





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Frenkie De Jong Nederlands Elftal Zweden Quinten Timber Lichte Hersenschudding

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