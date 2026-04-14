Frenkie de Jong teleurgesteld na Champions League-uitschakeling met Barcelona

Frenkie de Jong reageert op de uitschakeling van FC Barcelona in de Champions League tegen Atlético Madrid. Hij betreurt de nederlaag, maar kijkt vooruit naar de Spaanse competitie. De Jong geeft ook een update over zijn fitheid na een blessure.

Frenkie de Jong is uiteraard enorm teleurgesteld over de uitschakeling in de Champions League met FC Barcelona. In de returnwedstrijd tegen Atlético Madrid , die plaatsvond in de Spaanse hoofdstad, kwam de 64-voudig international van het Nederlands elftal in de tweede helft binnen de lijnen, maar kon hij de nederlaag over twee wedstrijden niet meer voorkomen. Na de 0-2 nederlaag van vorige week, die Barcelona in Camp Nou opliep, stond de ploeg voor een gigantische opgave. Het team van trainer Hansi Flick begon sterk aan de wedstrijd, maar een doelpunt van Ademola Lookman zorgde ervoor dat Atlético uiteindelijk de wedstrijd won en doorgaat naar de volgende ronde. De Jong erkent dat dit een flinke domper is. Hij gaf aan dat hij het gevoel had dat Barcelona het betere team was. De spelersgroep was er op gebrand om de achterstand weg te werken, maar het mocht helaas niet baten.

De middenvelder benadrukt dat de Champions League een competitie is waarin kleine fouten grote gevolgen kunnen hebben. In de competitie heb je de tijd om je te herpakken, maar in deze competitie is er geen ruimte voor fouten. Hij verwees naar de heenwedstrijd, waarin Barcelona al vroeg met een rode kaart te maken kreeg, wat de situatie bemoeilijkte. De Jong geeft toe dat Atlético een sterke tegenstander is, maar benadrukt tegelijkertijd dat hij ervan overtuigd is dat Barcelona de betere ploeg was. Hij bekijkt de situatie nuchter en probeert de focus te verleggen naar de Spaanse competitie, waarin Barcelona een ruime voorsprong heeft opgebouwd op Real Madrid. De Catalanen staan er goed voor in La Liga, met een voorsprong van maar liefst negen punten. De Jong geeft aan dat het team de intentie heeft om landskampioen te worden. De speler wil het seizoen positief afsluiten en de fans een mooie titel bezorgen.

Daarnaast gaf De Jong een update over zijn fysieke gesteldheid. Hij was zes weken uitgeschakeld geweest en heeft pas twee keer meegetraind met de groep. Hij gaf aan dat hij nog wat conditie en wedstrijdritme moet opbouwen, maar dat dat wel goed gaat komen. Hij wilde koste wat kost spelen in de wedstrijd tegen Atlético Madrid. Hij is zich er ook van bewust dat het WK eraan komt en dat hij daar graag wil schitteren. De Jong is een cruciale speler voor zowel Barcelona als het Nederlands elftal en zijn fitheid is van groot belang voor beide teams. Hij is vastberaden om fit te worden en zijn team te helpen, zowel in de competitie als eventueel op het WK. De inzet en toewijding van De Jong zijn bewonderenswaardig en hij is een voorbeeld voor vele jonge voetballers. Hij blijft optimistisch over de toekomst en gelooft in de mogelijkheden van zijn team. Hij is er vast van overtuigd dat er nog veel successen behaald kunnen worden





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frenkie De Jong FC Barcelona Champions League Atlético Madrid Nederlands Elftal La Liga Voetbal Uitschakeling Hansi Flick WK Blessure

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jong PSV klimt naar plek vijf na zege op Jong AZJong PSV versloeg Jong AZ en steeg naar de vijfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Jones was de uitblinker met twee goals, waaronder een spectaculaire omhaal. Jong Ajax verloor van TOP Oss en staat onderaan.

Read more »

Schreuder en Hiddink eensgezind: blessure Frenkie de Jong kan gunstig uitpakken voor WKDick Schreuder en Guus Hiddink geloven dat de blessure van Frenkie de Jong, die net is teruggekeerd bij FC Barcelona, hem kan helpen om fris aan het WK te beginnen. Ze benadrukken het voordeel van rust en minder belasting voor de middenvelder, die een belangrijke speler is voor het Nederlands elftal. Theo Janssen en de trainers zien een positieve invloed van de afwezigheid op de fitheid en de mentale frisheid van De Jong.

Read more »

FC Barcelona voltooit comeback tegen Atlético Madrid en bereikt halve finale Champions LeagueFC Barcelona weet na een 0-2 nederlaag in de heenwedstrijd de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético Madrid om te draaien. De Catalanen toonden veerkracht en wisten zich te plaatsen voor de halve finale.

Read more »

FC Barcelona staat voor een zware opgave in de Champions League tegen Atlético MadridAdvertorial over de aankomende wedstrijd tussen FC Barcelona en Atlético Madrid, met een focus op de achterstand van Barcelona en de kansen voor de returnwedstrijd. Er wordt ook aandacht besteed aan een speciale welkomstactie van BetCity en de risico's van online gokken.

Read more »

Frenkie de Jong evenaart record Cocu: Nederlander met meeste duels voor FC BarcelonaFrenkie de Jong heeft een bijzondere mijlpaal bereikt door het record van Philip Cocu te evenaren. Hij is nu, samen met de oud-voetballer, de Nederlander met de meeste wedstrijden voor FC Barcelona. Dit gebeurde tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid, waar hij zijn 292e wedstrijd speelde voor de club.

Read more »

Liverpool Gebrek aan Geluk in Champions League Kwartfinale: Nederlaag tegen PSGLiverpool verloor in de kwartfinale van de Champions League van PSG. Een gemiste penalty, VAR-controversie en een blessure van Ekitiké overschaduwden de wedstrijd waarin Liverpool 21 keer op doel schoot.

Read more »