Frenkie de Jong reageert op kritiek en tactische mythes bij Barcelona

De Jong spreekt zich uit over de Tiki-taka mythe, de kritiek van Van Basten en de complexiteit van zijn rol op het middenveld.

Frenkie de Jong heeft onlangs uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop hij en zijn teamgenoten bij FC Barcelona het spel organiseren. Er bestaat vaak een hardnekkig beeld in de sportwereld dat onder leiding van Pep Guardiola alleen maar werd gespeeld met één aanraking, een stijl die wereldwijd bekend werd als tiki-taka.

De Jong stelt echter dat dit een mythe is die door velen is verzonnen of verkeerd is geïnterpreteerd. Volgens hem was Sergio Busquets wellicht de enige die consequent met minimale aanrakingen speelde om het spel vloeiend te houden. Xavi natomiast raakte de bal juist zeer vaak aan, wat bewijst dat de stijl veel minder rigide was dan vaak wordt beweerd.

De kern van het spel is volgens De Jong niet het blindelings volgen van een regel over het aantal aanrakingen, maar het intelligent reageren op de actuele situatie op het veld. Wanneer er een vrije man is of wanneer de druk van de tegenstander laag is, kan men meer tijd nemen met de bal om het overzicht te bewaren. Wanneer de druk echter hoog is, is een snelle pass essentieel om balverlies te voorkomen.

Het is dus een dynamisch proces dat volledig afhangt van de wedstrijdcontext en niet van een vooraf bepaald dogma. Naast de tactische besprekingen raakte De Jong ook aan de persoonlijke kritiek die hij in zijn thuisland heeft ontvangen van voetbaliconen. Namen als Marco van Basten en Rafael van der Vaart zijn in het verleden kritisch geweest over zijn manier van spelen, waarbij specifiek werd gewezen op het te lang vasthouden van de bal in gevaarlijke zones.

De Jong nuanceert dit door te stellen dat Van Basten dit slechts eenmaal heeft gezegd, maar dat dergelijke opmerkingen vaak in het collectieve geheugen blijven hangen omdat negativiteit commercieel aantrekkelijker is voor de media. Hij merkt op dat Van der Vaart hem op televisie juist vaak complimenteert, maar dat de kritische geluiden harder binnenkomen en vaker worden herhaald door het publiek. Dit schept een vertekend beeld van de werkelijke opinie over zijn prestaties op het hoogste niveau.

De Jong ziet dit als een onvermijdelijk onderdeel van het moderne medialandschap waar sensatie en korte fragmenten vaak prevaleren boven een genuanceerde en diepgaande analyse van het spel. Ondanks de externe kritiek en de steun van sommigen blijft de middenvelder zeer kritisch op zijn eigen spel. Hij erkent dat er momenten zijn waarop hij de bal sneller had kunnen doorgeleiden naar een teamgenoot om het tempo te verhogen. Toch legt hij uit dat dit vaak een bewuste tactische afweging is.

In situaties waarin hij zelf vrij staat, maar zijn medespeler direct onder druk wordt gezet, heeft een snelle pass geen zin en is het zelfs riskant. In dat geval is het juist verantwoord om de bal vast te houden, het spel te vertragen of de richting van de aanval te veranderen. Het blindelings passen kan namelijk leiden tot onnodig balverlies en gevaarlijke counters voor de tegenstander.

De Jong benadrukt dat het kunnen vooruitspelen van de bal essentieel is voor elke middenvelder, maar dat dit alleen gebeurt wanneer de omstandigheden het toelaten zonder het team in gevaar te brengen. Hij probeert hiermee zijn ploeggenoten te beschermen en de controle over de wedstrijd te behouden. Tot slot reflecteert De Jong op de kloof tussen de praktijk op het veld en de analyse van buitenaf door pundits en fans.

Hij suggereert dat veel mensen, inclusief sommige analisten, wellicht onvoldoende inzicht hebben in de complexiteit van het moderne voetbal of simpelweg een andere visie hanteren op wat effectief is. Dit maakt het onmogelijk om een universele consensus te bereiken over de vraag of hij een goede wedstrijd heeft gespeeld of niet.

In een gesprek met een journalist, die hem gevraagd werd of hij dacht dat journalisten wel echt verstand hadden van voetbal, antwoordde De Jong met een glimlach dat sommigen dat zeker hebben, maar dat er helaas meer zijn die het spel niet echt begrijpen. Deze opmerking onderstreept de frustratie die veel topvoetballers voelen wanneer hun tactische keuzes worden beoordeeld op basis van oppervlakkige observaties in plaats van een begrip van de tactische nuances die op het veld gelden





