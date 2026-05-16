Frenkie de Jong ontbreekt opnieuw bij FC Barcelona

Frenkie de Jong ontbreekt dit weekend opnieuw bij FC Barcelona. Trainer Hansi Flick gaf aan op de afsluitende persconferentie richting het duel met Real Betis dat De Jong niet beschikbaar is, omdat hij zich niet goed voelt. De Jong ontbrak ook al bij de afsluitende training van de landskampioen en tegen Deportivo Alavés. De afwezigheid van De Jong is geen goed nieuws voor Ronald Koeman, die zijn WK-selectie over anderhalve week zal bekendmaken.

Frenkie de Jong ontbreekt dit weekend opnieuw bij FC Barcelona. Trainer Hansi Flick gaf aan op de afsluitende persconferentie richting het duel met Real Betis dat De Jong niet beschikbaar is, omdat hij zich niet goed voelt.

Wat er precies met de 29-jarige middenvelder aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Eerder op zaterdag meldden dat De Jong ontbrak bij de afsluitende training van de landskampioen. Onduidelijk is of hij binnen een individueel programma heeft afgewerkt. Afgelopen woensdag ontbrak De Jong ook al, toen Barcelona het opnam tegen Deportivo Alavés.

Dat duel werd met 1-0 verloren door de Catalanen. Zondagavond speelt Barcelona, dat afgelopen weekend de landstitel veroverde, in de voorlaatste speelronde thuis tegen Betis. Over een week, in de laatste speelronde, gaat Barcelona op bezoek bij Valencia. De afwezigheid van De Jong is geen goed nieuws voor Ronald Koeman.

Over anderhalve week zal de bondscoach zijn WK-selectie bekendmaken. Voor het Nederlands elftal begint het WK op 14 juni, tegen Japan. Later in de groep zijn ook nog Zweden (20 juni) en Tunesië (nacht van 25 of 26 juni) de tegenstander





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frenkie De Jong FC Barcelona Real Betis Trainer Hansi Flick Ontbrak Bij Afsluitende Training Ontbrak Tegen Deportivo Alavés Landstitel Ronald Koeman WK-Selectie Japan Zweden Tunesië

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eredivisie-trainer over toekomst: 'Het leven hier bevalt me uitstekend'Danny Buijs is nog niet klaar in Nederland als trainer, zo laat hij zelf doorschemeren. Buijs is blij met zijn positie bij Fortuna Sittard en ziet nog genoeg mogelijkheden om de club en zichzelf te ontwikkelen. De oefenmeester staat er eventueel dan ook voor open om zijn contract te verlengen.

Read more »

Mbappé en Real Madrid-trainer spreken elkaar tegen • Geen WK voor Sano ondanks topjaarIn dit blog houden we het laatste (inter)nationale voetbalnieuws bij en blikken we vooruit op de laatste speelronde in de eredivisie.

Read more »

Romano: United alleen nog handtekening verwijderd van aanstelling 'nieuwe' trainerFabrizio Romano weet het zeker: Michael Carrick blijft trainer van Manchester United. De Engelsman gaat zeer spoedig zijn handtekening zetten onder een gloednieuw contract.

Read more »

Groot nieuws: 'Ajax bereikt 'mondelinge overeenkomst' met beoogde nieuwe trainer'Ajax heeft een mondelinge overeenkomst bereikt met de beoogde nieuwe hoofdtrainer Míchel. Dat grote nieuws meldt transferjournalist Matteo Moretto vrijdagmiddag.

Read more »