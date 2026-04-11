Frenkie de Jong maakt succesvolle rentree bij FC Barcelona met assist

Frenkie de Jong keerde succesvol terug in het elftal van FC Barcelona met een assist. Analist Ronald de Boer is lovend over de impact van de middenvelder, die direct zijn waarde toonde na zijn terugkeer van een blessure. De wedstrijd kende een wisselend verloop, maar de terugkeer van De Jong bracht de nodige energie.

Frenkie de Jong maakte een succesvolle rentree voor FC Barcelona. De Oranje-international viel gretig in en had slechts enkele minuten nodig om een assist te leveren, wat een positieve impact had op het team. Analist Ronald de Boer toonde zich onder de indruk van de middenvelder, die na een periode van afwezigheid vanwege een hamstringblessure, direct zijn waarde bewees.

De wedstrijd tegen Espanyol verliep in fases: Barcelona kende een probleemloze eerste helft en ging met een comfortabele 2-0 voorsprong de kleedkamer in. Echter, in de tweede helft leek de focus van Barcelona meer gericht op de aanstaande Champions League-return tegen Atlético Madrid. Espanyol profiteerde hiervan en kwam terug in de wedstrijd door de aansluitingstreffer te scoren, na een moment van onoplettendheid bij een ingooi van Barcelona. Espanyol kreeg zelfs kansen om de score gelijk te trekken, voordat de thuisploeg, met de terugkeer van De Jong in de 84e minuut, de wedstrijd uiteindelijk naar een 4-1 overwinning tilde. De Jong's terugkeer bracht duidelijk een nieuwe impuls in het spel van Barcelona, en dat was direct zichtbaar.\De Boer benadrukte de impact van De Jong op het spel: 'In de laatste tien minuten werd het leuk, toen Frenkie in het veld kwam. Hij bracht wat energie in het team. Hij is toch een echte leider uiteindelijk, Frenkie.' De Boer observeerde ook de momenten waarop Barcelona kwetsbaar leek: 'Het was nog even billenknijpen. Als je die 2-1 van Espanyol ook ziet, daar staan ze echt te slapen bij Barcelona. De ruimtes die ze weggaven... Ongelooflijk.' Hij becommentarieerde de beelden van de tegengoal met de opmerking: 'Er staat echt helemaal niemand te dekken. Alle tijd, helemaal alleen op de wereld. Dit kan natuurlijk niet. Voor hetzelfde geld loop je averij op.' De Boer was echter vooral lovend over de invloed van De Jong op het spel: 'Ik vond dat het veranderde toen Frenkie het veld in kwam. Hij ging sleuren, ook zonder bal diep lopen, en dat zag je ook bij de goal natuurlijk. Hier gaat hij diep en dit zie je bijna nooit van Frenkie, dat hij in de voorste linie die loopjes maakt.' De assist van De Jong was een toonbeeld van zijn kwaliteit. Hij omspeelde doelman Marko Dmitrovic en wachtte even voordat hij de bal afgaf aan Rashford, die de bal vervolgens in het doel werkte. De Boer complimenteerde de afmaker: 'Ik moet zeggen dat Rashford hem knap afmaakt. Frenkie zocht natuurlijk naar iemand die kon afronden. Hij dacht eerst… De bal kwam iets achter Rashford, maar hij maakt hem knap af,' aldus De Boer. De rol van De Jong was essentieel.\De rentree van De Jong komt op een cruciaal moment voor Barcelona, dat volop strijdt om zowel de LaLiga-titel als de Champions League. Bovendien is zijn terugkeer ook van groot belang voor het Nederlands elftal, dat zich voorbereidt op het aanstaande WK 2026. De Jong miste de vorige interlandperiode vanwege een hamstringblessure, maar lijkt nu volledig hersteld en klaar om zijn stempel te drukken. Zijn aanwezigheid is cruciaal voor de balans en dynamiek in het elftal van Barcelona, en zijn vorm is belangrijk met het oog op de cruciale wedstrijden die eraan zitten te komen. De snelheid en precisie waarmee hij zijn assist gaf, illustreert zijn klasse en zijn vermogen om op de juiste momenten de juiste beslissingen te nemen. Zijn terugkeer geeft zowel Barcelona als het Nederlands elftal een extra boost, en de fans kijken met spanning uit naar de prestaties van de getalenteerde middenvelder. De impact van De Jong is voelbaar





De Jong terug in selectie Barcelona; Utrecht flirt met Telstar-trainer; Ajax zoekt rode draadFrenkie de Jong keert terug in de selectie van Barcelona. FC Utrecht flirt met Telstar-trainer Anthony Correia. Ajax worstelt met het vinden van een rode draad ondanks grote investeringen.

