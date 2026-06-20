Frenkie de Jong is een licht vraagteken voor de wedstrijd tegen Zweden. Hij kwam op de training van het Nederlands elftal in botsing met Quinten Timber en heeft volgens Ronald Koeman pijn onder zijn middel.

Frenkie de Jong is een licht vraagteken voor de wedstrijd tegen Zweden . Hij kwam op de training van het Nederlands elftal in botsing met Quinten Timber (die de wedstrijd sowieso mist) en heeft volgens Ronald Koeman pijn onder zijn middel.

De Paraguayaan Miguel Almirón heeft tegen Turkije als eerste speler ooit rood gekregen voor praten tegen een tegenstander met de hand voor de mond. Dick Advocaat blikte vooruit op de tweede WK-wedstrijd van Curaçao, komende nacht tegen Ecuador. Zijn advies aan zijn spelers: niet vergeten te genieten. Turkije en Paraguay zijn begonnen aan de tweede helft en Turkije zal tegen tien man druk op zoek gaan naar de gelijkmaker.

Brazilië sprakkel niet, maar boekte wel ruime WK-zege op Haïti. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti sprakkelde niet in Philadelphia, maar was wel een maat te groot voor de nummer 83 van de FIFA-ranglijst: 3-0. Ronald Koeman kwam nog even terug op de harde kritiek na zijn wissels in de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Het zijn mooie weken voor Ruben Providence van Haïti.

De middenvelder van Almere City speelde vrijwel de gehele wedstrijd tegen Schotland en doet nu ook alweer bijna een uur mee tegen Brazilië. In de blessuretijd gooit Brazilië de wedstrijd al op slot. Vinicius Junior krijgt de bal van Lucas Paquetá, wacht rustig af en schuift de bal beheerst onder de doelman door. Het is nog niet het WK voetbal van Brazilië.

De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti heeft moeite met het fysieke spel van Haïti, dat uit een defensie van vijf man bestaat. Het is afwachten of Frenkie de Jong tegen Zweden kan spelen. De middenvelder was betrokken bij de botsing waar Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Frenkie heeft onder zijn middel last.

Hij heeft vandaag grotendeels getraind en het is afwachten hoe hij reageert. Hopelijk gaat het goed, vertelt bondscoach Ronald Koeman in Houston aan de vooravond van het tweede WK-duel van Oranje. Marokko slaagt er nog altijd niet in om de wedstrijd tegen de Schotten te beslissen. Het blijft daardoor nog spannend.

In de nacht van zaterdag op zondag speelt Curaçao zijn tweede groepswedstrijd op dit WK





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Frenkie de Jong vraagteken voor duel met ZwedenHet is onzeker of Frenkie de Jong tegen Zweden kan spelen na zijn botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Bondscoach Ronald Koeman geeft aan dat de middenvelder deels heeft getraind en het afwachten is hoe hij reageert. Verder wordt ingegaan op de stand van andere WK-wedstrijden, waaronder Marokko tegen Schotland, en de voorbereidingen van Curaçao en Brazilië. Ook valt er lof op de snelle openingstreffer van Ismael Saibari, maar wordt opgemerkt dat Marokko opnieuw de kans heeft gemist om een wedstrijd te beslissen.

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