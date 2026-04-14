Frenkie de Jong evenaart record Cocu: Nederlander met meeste duels voor FC Barcelona

Frenkie de Jong heeft een bijzondere mijlpaal bereikt door het record van Philip Cocu te evenaren. Hij is nu, samen met de oud-voetballer, de Nederlander met de meeste wedstrijden voor FC Barcelona. Dit gebeurde tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid, waar hij zijn 292e wedstrijd speelde voor de club.

Frenkie de Jong heeft tijdens de Champions League -wedstrijd tegen Atlético Madrid een bijzonder mijlpaal bereikt. Hij evenaarde het record van zijn landgenoot Philip Cocu en staat nu, samen met de oud-voetballer, bovenaan de lijst van Nederlanders met de meeste wedstrijden voor FC Barcelona. De 292e wedstrijd van De Jong voor de Catalaanse club, gespeeld in het verloren duel tegen Atlético, markeerde deze historische prestatie. In 2019 maakte de getalenteerde Oranje-international de overstap van Ajax naar Barcelona voor een bedrag van 86 miljoen euro. Sinds zijn komst is hij uitgegroeid tot een onmisbare waarde voor het team, ondanks de regelmatige pech met blessures. Zijn bijdrage aan het spel, zijn technische vaardigheid en zijn tactisch inzicht hebben hem een cruciale rol binnen de ploeg bezorgd. De Jong heeft niet alleen de harten van de fans veroverd, maar ook de waardering van de clubleiding en zijn teamgenoten. Hoewel Barcelona het duel met 1-2 wist te winnen, was dit niet genoeg om de halve finale van de Champions League te bereiken, aangezien Atlético de eerste wedstrijd met 2-0 had gewonnen.

De weg naar deze prestatie is echter niet zonder obstakels verlopen. De 28-jarige middenvelder heeft in zijn tijd in Spanje regelmatig te kampen gehad met blessureleed, wat hem soms dwong wedstrijden te missen. Ondanks deze tegenslagen heeft De Jong zich steeds weer teruggevochten en zijn waarde voor het team bewezen. Eind september passeerde hij Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal, die 264 wedstrijden voor Barcelona speelde. Patrick Kluivert komt met 257 wedstrijden in het shirt van de club. De prestatie van De Jong is een bewijs van zijn doorzettingsvermogen, zijn toewijding en zijn onmiskenbare talent. De match tegen Atlético was een spannende confrontatie, waarin beide teams hun beste beentje voorzetten. Hoewel de winst voor Barcelona kwam, was de uiteindelijke uitschakeling een bittere pil voor de spelers en de fans. De emoties rondom de wedstrijd, van teleurstelling tot frustratie, waren duidelijk voelbaar. De Jong's record en zijn prestaties worden echter geëerd, ondanks het resultaat.

Naast de sportieve prestaties van De Jong, zijn er ook andere zaken die de aandacht trekken. De reacties op sociale media na de wedstrijd zijn divers, variërend van felicitaties voor De Jong tot kritiek op de wedstrijdresultaten en de prestaties van andere clubs. Er is bijvoorbeeld ook aandacht voor de prestaties van Vitesse in de Eredivisie, ondanks de strafpunten. De onophoudelijke discussies over spelers die van nationaliteit veranderen om voor een ander land uit te komen, en vervolgens de consequenties daarvan niet accepteren, tonen hoe er in de voetbalwereld ook spanningen bestaan buiten het veld. Kortom, het record van Frenkie de Jong is een historische gebeurtenis die veel teweegbrengt, niet alleen op sportief gebied, maar ook daarbuiten. Zijn prestaties en zijn rol binnen Barcelona zullen ongetwijfeld nog vele jaren besproken worden. De Nederlandse voetbalfans kunnen trots zijn op de prestaties van deze talentvolle speler. De toekomst zal uitwijzen welke nieuwe records hij nog gaat breken, en welke hoogtepunten hij nog zal bereiken met de club en het Nederlands Elftal. De Jong is een inspiratiebron voor vele jonge voetballers en een symbool van doorzettingsvermogen en succes.





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frenkie De Jong FC Barcelona Philip Cocu Record Champions League Atlético Madrid Nederlands Elftal

United States Latest News, United States Headlines

