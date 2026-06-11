Frénk van der Linden: burgerberaad migratie kan nieuwe Loosdrecht voorkomen

Journalist Frénk van der Linden, bekend van onder andere Dit is de Dag (EO), kijkt terug op de eerste voorbereidende bijeenkomst van het burgerberaad migratie, in Haarlem. Hij hoopt dat het burgerberaad van start gaat in 2027 en dat het migratiebeleid kan verbeteren.

Als er één onderwerp is waar de meningen over verdeeld zijn, is het migratie. En de politiek lijkt onvoldoende in staat om de problemen rondom het thema op te lossen.

Journalist Frénk van der Linden – bekend van onder andere Dit is de Dag (EO) blikt terug op de eerste voorbereidende bijeenkomst van het burgerberaad migratie, in Haarlem. In 2027 hoopt hij dat het burgerberaad van start zal gaan. Via gewogen loting wordt uit duizenden Nederlanders een panel van 150 á 200 mensen samengesteld, die wekenlang met elkaar gaan praten. Maar eerst een keur aan deskundigen voorbij laten komen om zich te informeren.

Een burgerberaad werkt beter dan de politiek, hoopt Van der Linden. Ik krijg niet de indruk dat het in Den Haag heel erg vordert op dit dossier. Er wordt vooral veel geschreeuwd. Politici komen er niet echt met elkaar uit.

De tegenstellingen worden steeds scherper. En dat is niet representatief voor wat er in Nederland leeft: ik veronderstel dat er uiteindelijk veel genuanceerdere denkbeelden bij het grootste deel van Nederland leven, in plaats van de flanken in Den Haag. Op sociale media wordt er schamper gereageerd op het burgerberaad. Met name uit radicaalrechtse hoek denkt men dat het beraad binnen de linkse lijntjes moet blijven.

Daniël de Liever van het medium NieuwsRechts vraagt zich af of het niet vooral een toneelstuk is. Volgens Van der Linden zijn echter alle meningen welkom en door die loting is het ook nog eens representatief. Mensen zitten aan tafel met zes á zeven mensen onder leiding van een hele goede moderator, die ook in staat zijn om een vechtscheiding op een goede manier te regelen. Uiteindelijk gaan mensen daardoor écht in gesprek, denkt hij.

Dit gebeurde de vorige keer ook, vertelt hij: Bij het vorige burgerberaad, over klimaat, was er een 75 procent consensus over het eindadvies, terwijl de tegenstellingen op dat dossier ook niet mals zijn. Wat er ook uit komt, de vraag is wat de politiek uiteindelijk met deze adviezen gaat doen. Bij het vorige burgerberaad, over klimaat, werden uiteindelijk de helft van de ideeën overgenomen. Best een aardige score, vindt Van der Linden.

Hij vindt het wel een dilemma of een lokaal beraad over migratie niet nóg beter zou zijn. Je kunt bijvoorbeeld op een plek waar nu al duidelijk is dat daar over een jaar ofzo grootschalige opvang zal komen, een burgerberaad houden. Wie weet voorkom je dan Loosdrecht-achtige toestanden





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