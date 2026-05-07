Freiburg schrijft geschiedenis, Aston Villa en Rayo Vallecano dichter bij finaleplaatsen

Freiburg plaatste zich voor het eerst in zijn geschiedenis voor een Europese finale, terwijl Aston Villa en Rayo Vallecano dichter bij de finaleplaatsen in de Europa League en Conference League komen. Ook in de Champions League zijn Arsenal en Paris Saint-Germain al zeker van een finaleplaats. In de eredivisie is er nog spanning in de strijd tegen degradatie.

Het voetbalseizoen zit er bijna op, maar er is nog genoeg te beleven. Freiburg heeft geschiedenis geschreven door voor het eerst in zijn bestaan een Europese finale te bereiken.

Dit leverde een gigantisch feest op, waarbij de supporters het veld stormden. In de wedstrijd tegen Braga was het Kübler die met twee doelpunten de beslissing bracht, waaronder een knullige eerste treffer. Braga speelde met tien man na een rode kaart voor Dorgeles, maar kon niet voorkomen dat Freiburg met 3-0 won. Aston Villa staat op het punt om zich te plaatsen voor de Europa League-finale.

McGinn was de grote man met twee doelpunten, waardoor Villa met 2-0 won van Nottingham Forest. Ook Crystal Palace en Sjachtar Donetsk leverden een spannende wedstrijd af. Sarr scoorde de winnende treffer voor Palace, terwijl Eguinaldo gelijkmaakte voor Sjachtar. Rayo Vallecano lijkt de andere finalist in de Conference League te worden.

Alemão scoorde de beslissende treffer tegen Strasbourg, waardoor Rayo met 2-0 over twee duels voor staat. In de Champions League zijn Arsenal en Paris Saint-Germain al zeker van een finaleplaats. Arsenal won met 1-0 van Atlético Madrid, genoeg voor de zege over twee duels. Ook in de eredivisie is er nog spanning.

Volendam mist doelman Kayne van Oevelen door een enkelblessure in de strijd tegen degradatie. De ploeg strijdt met Telstar om de veilige vijftiende plaats. Niklas Süle heeft op 30-jarige leeftijd zijn voetbalcarrière beëindigd. De Duitse verdediger, die met Bayern München vijf landstitels en de Champions League won, kan niet meer opbrengen om opnieuw te revalideren van een zware knieblessure.

Süle speelde bijna 450 profwedstrijden, maar kampte vaak met blessures. De meeste wedstrijden van deze avond liggen nog open. Nottingham Forest, Braga en Rayo Vallecano wonnen allemaal met een doelpunt verschil, waardoor er nog veel te spelen valt





