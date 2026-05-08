Fred Rutten blijft bondscoach van Curaçao, FFK verwerpt terugkeer van Advocaat

De Curaçaose voetbalbond FFK heeft besloten dat Fred Rutten de bondscoach blijft voor het WK, ondanks de wens van enkele sponsoren en internationals om Dick Advocaat terug te halen. Rutten begon zijn periode met twee verliespartijen, maar de ploeg zal zich verder voorbereiden met een oefenduel tegen Schotland. Ondertussen wordt er ook kritiek geuit op de aanpak van Ajax en de deelname van de VS aan het WK.

Advocaat stopte eerder als bondscoach vanwege de ziekte van zijn dochter, maar nu het met haar gezondheid beter gaat, klonken er geruchten over zijn mogelijke terugkeer. Bondsvoorzitter Gilbert Martina doet echter een streep door die plannen. Hij benadrukt dat besluitvorming bij de FFK niet alleen gebaseerd is op de wensen van spelers en sponsoren, maar ook op de statuten van de bond.

Dit is volgens hem vergelijkbaar met de werkwijze van andere voetbalbonden zoals de KNVB in Nederland en de DFB in Duitsland. Rutten begon zijn periode als bondscoach met twee verliespartijen, tegen China (2-0) en Australië (5-1), maar de ploeg zal zich verder voorbereiden met een oefenduel tegen Schotland eind mei. Op het WK zal Curaçao het opnemen tegen zware tegenstanders zoals Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.

Ondertussen wordt er ook kritiek geuit op de aanpak van Ajax, waar men vindt dat de club niet goed communiceert over beslissingen. Sommigen pleiten voor een vernieuwing, vooral in het licht van de komende generatie talenten. Ook wordt er discussie gevoerd over de deelname van de VS aan het WK, waarbij sommigen vinden dat hun betrouwbaarheid in vraag wordt gesteld.

Verder wordt de afgang van Akpom bij Ajax bekritiseerd, waarbij men vindt dat hij een nuttige speler was en niet minder dan Weghorst





