Franse bondscoach Deschamps trekt naar WK met grote namen

De Franse bondscoach Didier Deschamps trekt met een selectie bol van aanvalskracht naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Met onder andere Gouden Bal-winnaar Ousmane Dembélé en Kylian Mbappé , topscorer van het vorige WK, is er geen gebrek aan grote namen .

Deschamps maakte zijn 26-koppige ploeg, met daarin negen aanvallers, bekend op de Franse televisie, na het achtuurjournaal. Grote vraag was welke bekende spelers geen plekje zouden krijgen. Real Madrid-middenvelder Eduardo Camavinga en 32-voudig international Randal Kolo Muani kregen geen uitnodiging. Laatstgenoemde spits blijft thuis ten faveure van Jean-Philippe Mateta, de laatbloeier die dit seizoen elf keer scoorde voor Crystal Palace in de Premier League.

Camavinga heeft volgens de bondscoach dit seizoen door blessures te weinig gespeeld. Lens-doelman Robin Risser is voor het eerst geselcteerd voor Les Bleus. Voor de Fransen begint het WK op dinsdag 16 juni in New Jersey tegen Senegal. In groep I treft de nummer 1 van de FIFA-ranglijst vervolgens Irak en Noorwegen.

In aanloop naar het eindtoernooi oefent Frankrijk in eigen land tegen Ivoorkust en Noord-Ierland. Tweevoudig wereldkampioen (1998 en 2018) Frankrijk was op het vorige WK in Qatar verliezend finalist. Na strafschoppen ging de wereldbeker toen naar Argentinië. Van de Franse selectie van vier jaar geleden zijn elf spelers er op het komende toernooi weer bij.

Deschamps (57) maakt zich op voor zijn vierde en laatste WK als bondscoach. Hij maakte begin vorig jaar al bekend zijn aflopende contract niet te verlegen. Als mogelijke opvolger klinkt de naam van Zinédine Zidane, die de Fransen in 1998 samen met Deschamps wereldkampioen maakte. Keepers: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens).

Verdedigers: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München), Jules Koundé (FC Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace). Middenvelders: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Manu Koné (AS Roma).

Aanvallers: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern München), Rayan Cherki (Manchester City), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Internazionale), Maghnes Akliouche (AS Monaco)





