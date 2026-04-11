Frans en Mariska Bauer overrompeld door emotie bij eerste ontmoeting kleinzoon Jantje

Frans en Mariska Bauer delen een emotioneel moment op Instagram: de eerste ontmoeting met hun kleinzoon Jantje. Ze zijn overrompeld door emotie nu ze de kleine Jantje, die te vroeg geboren werd en in de couveuse lag, eindelijk in hun armen kunnen sluiten. De trotse opa en oma delen hun vreugde en wensen Jantje een spoedig herstel.

Ze krijgen er tranen van in hun ogen, Frans en Mariska Bauer . Voor het eerst kunnen ze hun kleinzoon Jantje in hun armen sluiten. Op Instagram laten ze ons meegenieten van dit emotionele moment. 'Hij is uit de couveuse, zo klein, zo kwetsbaar, maar zó sterk. Een heel bijzonder en emotioneel moment', schrijft Mariska op haar socials. Er staan een paar vertederende foto's bij van opa en oma Bauer met op hun arm een heel klein eerste kleinkind.

Jan en Danique Bauer kregen kleine Jantje begin april en dat was eerder dan verwacht. Vandaar dat het baby'tje de couveuse in moest om aan te sterken. Maar vandaag mocht hij er dan toch even uit om kennis te maken met zijn opa en oma, die ongetwijfeld een grote rol gaan spelen in zijn leven. 'Zo’n klein mannetje en nu al zo’n groot vechtertje. Elke dag een beetje sterker', schrijft Mariska.'Wij zijn ontzettend trots op Jan en Danique. Wat doen zij het goed samen.' Opa en oma Bauer besluiten hun Instagrampost met de wens dat Jantje maar snel naar huis moet komen:'Wij kunnen niet wachten tot het moment dat hij lekker naar huis mag, want wij denken dat wij hem straks allebei niet meer willen loslaten.' \De emotie was dan ook duidelijk zichtbaar op de foto's en in de woorden van Frans en Mariska. Ze delen met hun volgers de onvoorstelbare vreugde van het verwelkomen van hun kleinzoon. De zorg die voorafging aan dit moment, het wachten en hopen, is nu veranderd in een overweldigende liefde voor het kleine ventje. De kleine Jantje, die in april te vroeg geboren werd, heeft nu de kracht gevonden om uit de couveuse te komen en voor het eerst de armen van zijn opa en oma te voelen. De reacties op de post van Mariska waren dan ook overweldigend positief. Vele volgers reageerden met felicitaties en wensen voor Jantje en zijn ouders. De steun en warmte die de familie Bauer ontving, is een testament van de impact die ze hebben op hun fans en de gemeenschap.\Het verhaal van Jantje en zijn trotse opa en oma Bauer is een herinnering aan de kracht van de menselijke band en de vreugde van het ouderschap. Het laat zien hoe de kleinste momenten van geluk, zoals het vasthouden van je kleinkind, een diepe emotionele impact kunnen hebben. De onvoorwaardelijke liefde voor een kind, de trots op de ouders en de steun van de familie creëren een warm en liefdevol thuis voor de kleine Jantje. Het is een mooi voorbeeld van hoe de band tussen generaties kan bijdragen aan de groei en het welzijn van een kind. De hoop en verwachting voor de toekomst van Jantje is groot. Iedereen wenst hem een snelle en gezonde groei, omringd door de liefde van zijn familie. De Bauer's hebben een warme sfeer gecreëerd en dit is voelbaar door de woorden en beelden die ze delen met de wereld. Het is een hartverwarmend verhaal dat de lezer aanmoedigt om de kleine dingen in het leven te waarderen en de liefde voor de familie te koesteren. De reis van de familie Bauer, van bezorgdheid tot vreugde, is een prachtige weergave van het leven zelf





